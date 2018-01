沙特阿拉伯在達沃斯論壇上預先發佈的創新國家基準平臺獲專家好評

瑞士達沃斯 2018 年 1 月 29 日電 / 美通社 / -- 沙特阿拉伯王國於 1 月 26 日在達沃斯論壇上預先發佈其旗艦表現評估工具平臺 -- International Performance Measurement Hub(簡稱 IPH)。預先發佈該平臺的目的是讓全球政策制定者群體徵求利益相關者和主題專家對該工具的回饋意見。阿拉伯國家表現評估中心 (Adaa) 主任 Husameddin AlMadani 表示:「透過為各機構提供工具,讓他們根據世界級標準對自身進行評估,IPH 使各機構和個人能夠更好地應對他們當前的挑戰和滿足他們未來的願望。我們透過在達沃斯論壇上預先發佈平臺來確定能夠與我們合作的合作夥伴,以進一步增強該平臺的功能。」



在為期四天的達沃斯論壇舉辦期間,IPH 平臺預先發佈會招待了近 500 名嘉賓,包括國際商界和政界領袖、非政府組織負責人以及數據和技術專家。這些嘉賓還參加了各種圓桌討論會,探討如何使用數據,推動經濟、投資和發展等相關問題的政策制定。



費薩爾國王研究與伊斯蘭教研究中心 (King Faisal Center for Research and Islamic Studies) 主席費薩爾親王 (Turki Al Faisal al Saud) 在談及該工具的價值時表示:「IPH 是一項非常有用的工具,能夠幫助人們瞭解政府如何履行職能並辨別表現良好和表現一般的執行者。」



Next Einstein Forum 主席兼董事總經理 Thierry Zomahoun 稱:「您需要像這樣的工具,當然有些人會說,這些數據已經存在,我們有很多這樣的數據,但沒有一個單一的來源,將數十個數據來源整合進一個完整的框架中,而這正是 IPH 已經完成的工作。」



聯合國基金會總裁兼行政總裁 Kathy Calvin 說:「我剛剛看到了未來。各國公民都能夠看到他們國家在創建更加美好世界方面所取得的進展。讓我驚歎的是,該產品將為我們提供所需工具,讓我們能夠對我們的工作進展進行追蹤,發現哪些方面落後於人,並瞭解我們能夠利用哪些真正的機遇來推動發展。」



花旗集團企業與投資銀行部副主席 Jay Collins 表示:「這是一個突破性平臺。花旗在這項工作中看到了巨大潛力和機遇。IPH 將為政府和企業帶來不可估量的好處。」



互動平臺 IPH 旨在追蹤 12 個主要經濟支柱的 500 多個重要表現指標,支持與 200 多個國家的指標進行對比,該平臺匯總了來自世界銀行和經合組織等國際知名機構的數據。



IPH 由國家表現評估中心 (Adaa) 開發,是沙特阿拉伯牽頭的重要工作,旨在鼓勵各國使用技術和表現數據,追蹤他們在實現發展目標過程中的工作進展。IPH 的目標是促進公共部門及其它行業的誠信、問責制和透明度。



