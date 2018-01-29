美元急貶後大跌空間有限 分批布局為宜

美元延續去年的弱勢，近期更有急貶的現象，今年來主要貨幣兌美元也全面升值，隨著美元指數跌破 90 大關，引發諸多投資機構進一步看空美元。但觀察美元走弱的幾個因素，預期美元的快速走弱已快耗盡下跌動能，儘管短線仍有貶值壓力，但考量美元仍是多數商品及投資工具的最大使用貨幣，建議投資人可分批買進美元。

鉅亨基金交易平台指出，由於市場的投資人對美元走弱的看法一致，讓多頭承受較大壓力。截至 1 月中旬，美元指數投機淨部位為 - 1273 口，從 2016 年底高點以來，總計減少近 58000 口，此下降速度只略低於 2016 年 4 月時的 67000 口，為 2001 年以來降幅第二高。

而自 2016 年投機淨部位快速減少後，美元指數於低點徘徊 2 個月後，便由 94 漲回至 103，因此目前投資人對美元看法過度悲觀，當市場一面倒的看空美元時，美元指數的下跌可能也接近盡頭。

鉅亨基金交易平台進一步指出，另一方面，市場的投資氣氛樂觀，今年來全球股市 96 個主要股市指數中，只有 3 個出現下跌，而中國、義大利、俄羅斯、希臘及越南等股市的漲幅更超過 10%，強勁的表現吸引更多資金流入，進一步推升各國匯率。回顧金磚國家股市從 2000 年以來表現，股市觸頂前 6 個月平均上漲 47.1%，若歷史重複，新興市場股市的巨大上漲潛力將吸引資金瘋狂流入，美元仍暫時承壓。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪認為，美元指數最後一個走弱的原因，來自於歐元及日圓兌美元轉強，而歐洲央行及日本央行則是歐元及日圓兌美元轉強的背後原因。

朱挺豪進一步指出，由於歐洲及日本經濟數據轉佳，投資人預期歐洲及日本央行貨幣政策將轉趨鷹派，並帶動貨幣升值，但根據分析機構預估，今年美國聯邦利率預計將升高 0.7%，而歐洲及日本央行政策利率的預估升幅分別只有 0% 及 0.1%，持續擴大的利率差距反而可望成為美元止跌的原因。

朱挺豪針對投資布局上建議，無論從放空部位、資金流向或央行政策角度，美元指數繼續下跌空間都有限，但考量到投資人的羊群效應及趨勢難以短時間翻轉，美元指數短期仍有繼續下跌壓力。

朱挺豪強調，美元仍是計價商品或投資工具最多的貨幣，建議投資人可逢低分批買進美元，積極者可投入以美元資產為核心的股票型基金，保守者則可配置於美國公債型基金。