美國2017年第四季度GDP成長2.6%，增速低於預期

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 2017 年第四季度經濟增速低於預期，貿易和庫存構成拖累，抵消了消費支出和企業投資的強勁表現，後兩者暗示美國經濟 2018 年開局穩健。美國商務部上週五公佈的數據顯示，第四季度國內生產毛額 (GDP) 折算成年率較前一季成長 2.6%，上一季度成長 3.2%。接受彭博調查的經濟專家預期中值為成長 3%。占經濟最大佔有率的消費支出成長 3.8%，創一年多以來的最佳表現。企業設備投資出現三年來最快增速。



外界原本預期美國增速在 3% 或以上持續時間能夠創出 2005 年以來的最長，但此份報告令這一期望破滅。然而，衡量潛在需求的一項關鍵指標卻出現了 2014 年以來的最強表現，且通膨走升，有助於聯準會在未來幾個月中維持升息軌道。



美國總統川普的減稅舉措可能會在 2018 年給經濟帶來額外刺激，但達到他的經濟持續成長 3% 的目標仍將充滿挑戰，部分原因是家庭消費預計將會降溫。生產力疲軟和勞動力擴張速度緩慢也將造成長期障礙，借貸成本的上升也可能會限制成長。



Amherst Pierpont Securities 首席經濟學家 Stephen Stanley 在數據發佈前表示，2017 年的經濟表現喜憂參半，並不算一面倒的好。不過，經濟態勢將保持強勁，並可能在 2018 年進一步加速。



第四季度 GDP 下滑的主要原因是貿易逆差擴大，其中進口增速是出口增速的兩倍。淨出口令 GDP 增速被抹去 1.13 個百分點，幅度創一年多以來最大。庫存變化造成了 0.67 個百分點的拖累，為 2017 年初以來最大。



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