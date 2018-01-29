「FAAMG+2」奔馳 你不可不知的投資新顯學

元月還沒有過完，全球股市飆升，很多基金經理人一個月已達成全年業績，這其中帶頭飆漲的是Apple、Aphabet、Microsoft、Amazon及FB，這五家公司合力創造3.7兆美元
的市值，最可怕的是Amazon從金融海嘯後的34.6美元
大漲到1402.53。除了FAAMG之外，美國還有兩檔飆升的黑馬，一個是Netflix及Nvidia，市值都飆上千億美元
。這是美國的FAAMG+2。另一廂，中國的騰訊及阿里巴巴也加足馬力，騰訊在香港元月大漲65港元，漲幅16.08%，市值4.4475兆港元，換成美元
已達5752億美元
，超越FB，成為全球第五大市值企業，而在美國的阿里巴巴也衝過200美元
，創下205.23美元
天價，市值5255.99億美元
，這真是前所未見的大時代。
把美國FAAMG再加上騰訊、阿里巴巴，七家公司市值近5兆美元
，約等於一個日本。從投資的角度來看，FAAMG+2+2，已是投資顯學。如果再加上TSMC、TXN、韓國三星，全球ETF加碼的目標都在這些個股身上，如果再擴大目標，那麼Intel、Avgo、中國的京東、百度⋯⋯會是下一輪焦點！
『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』