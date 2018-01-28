從中國去槓桿到比特幣 一文讀懂達沃斯熱門話題

摘要：發出「中國聲音」的劉鶴、向世界「服軟」的川普、以「弱美元」之說引發市場巨震的美國財長、還有遭到多方抨擊的比特幣…

在達沃斯小鎮舉行的世界經濟的論壇已經落幕，中國、弱美元、比特幣等成為了此次論壇的關鍵詞。

來自中國的聲音

中央財經領導小組辦公室主任劉鶴 1 月 24 日在達沃斯論壇發表講話。

他表示，中國金融體系總體健全，金融風險尤為突出，爭取用 3 年左右時間使宏觀槓桿率得到有效控制。

在問答環節，劉鶴表示，今年是中國改革開放四十周年，中國將推出新的力度更大的改革開放舉措，有些可能會超出國際社會的預期。

美國財長「弱美元」觀點引爭議

相比之下，拋出了「弱美元」論調的姆努欽震驚市場，不僅遭到了川普的親自「糾錯」，也遭致了歐央行行長德拉吉的不滿。

美國財長姆努欽在達沃斯召開首場媒體發布會。除了盛讚美國稅改帶來的積極效果、不特別擔心中國隊美債的購買情況之外，姆努欽還稱，「美元疲軟對我們來說是有利的，因為這涉及到貿易和機會」。

美國總統川普隨即表態，稱美財長的言論被「斷章取義」。川普稱，美元會走強，並最終希望看到強勢美元。

除了「救場」的川普，歐洲央行主席德拉吉對美財長的言論頗為不滿，他暗示是姆努欽的言論導致歐元近日走強，此種言論違反了長期以來為了防止貨幣戰爭而設立的國際協議。

川普變「溫和」了？

作為十八年來首次亮相達沃斯論壇的美國總統，川普以「溫和」的畫風結束了自己的達沃斯首秀。

演講中，川普拿出了軟硬兼施的招數，表示美國不會再對不公的貿易行為視而不見，但是已準備好同包括 TPP 成員國在內的各國協商貿易協定。此外，他強調自己會一直堅持「美國優先」，但美國優先不代表只有美國。

不少分析認為，川普此次風格的轉變是為了吸引外界到美國投資。不過也有人敲響警鐘，川普的轉變可能只是曇花一現。

全球化陷入危機？

被 CNBC 認為可能是目前歐洲最強勢領袖的馬克龍，在達沃斯的演講中指出全球化已經陷入危機：

讓我們不要太天真了，全球化正在經歷一場重大的危機，這一挑戰需要各個國家和文明社會共同努力，以尋找並實施全球化的解決方案。

印度總理穆迪也提到了這一點。他表示：「保護主義的勢力正在抬頭，反對全球化。他們的意圖不僅是要中斷全球化，甚至是逆轉全球化。」

在全球化的問題上，馬雲認為，貿易是解決戰爭的方式，而並不是引起戰爭的原因。

我認為全球化是不可制止的，沒有任何人可以制止全球化，沒有任何人可以制止貿易，如果貿易停止的話，戰爭就會爆發，貿易是解決戰爭的方式，而並不是引起戰爭的原因。

比特幣：每個人都要談的熱門話題

儘管比特幣背後的區塊鏈技術收到歡迎，但是比特幣卻在達沃斯論壇上受到了抨擊。

英國首相特雷莎 · 梅在達沃斯論壇接受彭博電視採訪時承諾將會考慮限制比特幣。她表示，應該認真對待像比特幣這樣的加密貨幣，需要對這些加密貨幣採取一定行動，因為它們可以被犯罪分子使用。

IMF 總裁拉加德在達沃斯論壇上也表達了同樣的擔憂。她稱，比特幣所擁有的匿名性、缺少透明度、以及它保護洗錢和資助恐怖主義的事實，是不可接受。

諾貝爾獎得主、經濟學家 Robert Siller 則認為比特幣終將被遺忘。他在達沃斯前夕接受 CNBC 採訪時稱，儘管比特幣可能會存在 100 年，但是它最終可能會完全崩潰並且被遺忘。

加拿大央行行長 Stephen Poloz 接受 CNBC 採訪時稱，比特幣這樣的東西沒有內在價值，所以它不是一個真正可以分析的資產，它基本上只是投機和賭博。

法國回來了，而德國陷入了麻煩

馬克龍在達沃斯還向全球重申「法國重新回到了歐洲的中心」。

他表示，「沒有歐洲的成功就沒有法國的成功」。馬克龍認為，「如果我們要避免全球碎片化，我們就需要一個更強有力的歐洲。」

而忙於組閣的默克爾則在達沃斯承認，德國有自己的麻煩。

「坦率的說，這個我有幸領導、擔任總理的國家正遭遇困難。我們看到我們的國家出現了兩極分化，這是數十年來沒有看到過的情形。」

『新聞來源／華爾街見聞』