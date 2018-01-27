中華民國旗又遭美網站撤除外交部持續交涉中

繼美國國務院領務局網站及貿易代表署介紹台灣頁面上，原有的中華民國國旗圖案遭到移除後，又傳出美國領導的反極端組織伊斯蘭國（IS）軍事行動網站上，我國的國旗也消失。外交部對此表示，持續與美方交涉。

外交部發言人李憲章 26 日晚間表示，美國是台灣在國際上最重要的盟友，多年來持續在台灣國際參與、國防能力建構，以及維持台海與區域和平、穩定等事務上，給予台灣最重要的支持。他說:「政府感謝並珍視雙方共同努力獲得的成果，將在現有基礎上持續推動台美關係」。

美國總統川普去年 1 月上任之後，美國聯邦政府網站陸續改版，但是從去年 9 月起，國務院官網原本介紹台灣的頁面，中華民國國旗圖案首先消失不見。近來包括美國國務院領務局網站及貿易代表署（USTR）介紹台灣頁面，原有的中華民國國旗圖案也遭到移除。

外交部對此回應表示，不僅無法理解及接受，也感失望，已向美方表達我方嚴正關切。

由美、英主導的「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve），主要針對打擊伊拉克與敘利亞的伊斯蘭國分子，2016 年在官網上曾列出參與行動的 67 個國家與地區，包括中華民國國旗與台灣（Taiwan）字樣也在其列，當時曾引發議論，甚至有民眾擔心遭到伊斯蘭國恐攻，但是我國國旗日前也在網頁上消失。

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