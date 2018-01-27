網球／球王加首富費德勒將和蓋茲組雙打

瑞士網球天王 Roger Federer(費德勒) 除了在場上所向披靡外，在場下他其實還是個樂善好施的慈善家，常常參加各種公益賽。在最近的一則消息中指出，他將和前世界首富 Bill Gates(蓋茲) 組隊雙打，對上美國好手 Jack Sock 以及女主播 Savannah Guthrie，所獲得的收入將全部捐到 Roger Federer 基金會。

Federer 去年在拉沃盃和「蠻牛」Rafael Nadal 搭配雙打，那一場比賽也成為該年度最受到關注的一場賽事，由此可見 Federer 超強魅力。

而這一次為了替兒童籌募 100 萬美元，Federer 將在一場慈善賽上和 Gates 合作，一個是成功的企業家，一個是網球史上最偉大的選手之一，會擦出什麼樣的火花令人期待。

其實這不是 Federer/Gates 這一對組合第一次出現在賽場上，早在去年 4 月他們就已經首度搭配，當時他們以 6-4 擊敗 John Isner / Mike McCready。

Federer 在今年澳網狀態絕佳，明日將在決賽對上克羅埃西亞名將 Marin Cilic，來試著再度完成澳網衛冕的偉業，同時也挑戰史無前例的 20 座大滿貫紀錄。

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