對沖基金巨頭Bill Ackman入股Nike 大賺36%

摘要：Nike 在銷售策略和渠道方面的調整，令其近半年來股價上漲，也吸引了對沖基金巨頭 Bill Ackman 的青睞。後者自去年 10 月起入股 Nike，目前已賺取 36% 的利潤。

著名運動服裝品牌 Nike 公司股價持續上漲，也吸引了對沖基金巨頭的關注。

據彭博，對沖基金巨頭 Bill Ackman 旗下的資產管理公司潘興廣場（Pershing Square）近日入股運動服裝巨頭 Nike 公司。

據知情人士透露，這次 Bill Ackman 入股是長期持有（又稱為被動投資，目的是為了避免經常交易帶來的費用對業績產生拖累，從而實現長期收益最大化的投資策略），與 Ackman 之前的主動投資（activist）有所差異。

自去年 10 月以來，Nike 的股價的股價累計上漲 36%，截至周四，股價為 67.71 美元。市值達到 1104 億美元的歷史高點。

據華爾街日報，著名對沖基金經理 Ackman 表示，從 10 月開始 Bill Ackman 就入股 Nike，因為他對 Nike 的長期增長趨勢看好，但沒有透露持股比例。Ackman 表示，Nike 公司正處在正確的軌道上，不打算對這家運動品牌巨頭實施變革。

面對傳統競爭對手愛迪達、PUMA 和其它新崛起的運動服品牌時，Nike 在經營策略上的調整無疑是其股價上漲的重要原因。

首先，Nike 開始大力發展線上銷售。曾長期抗拒將產品放在亞馬遜網上售賣的 Nike，將自己的商品也放上了亞馬遜直接售賣，以應對電商網站上第三方賣家的競爭。

另外，去年 10 月 Nike 在分銷模式上也有了改變，將零售渠道大幅收窄，從在此前的三萬家零售合作商中精選出 40 家，進行集中合作。

Nike CEO 帕克表示，依然維持 2020 年年營收達到 500 億美元的目標不變。此前，華爾街分析師曾預計 2020 年營收僅為 410 億美元。

截至 2017 年 11 月 30 日，Nike2018 財年第二季財報顯示，集團營收年增率增長 4.5%，達到 85.5 億美元，超出預期 1.5 億美元，歐洲、中東、非洲、大中華和拉美地區成為增長最大動力。

不過，由於毛利率下滑至 43%，且銷售和管理費用年增率增長 10%，使得 Nike2018 第二季的凈利潤年增率下滑 9%，至 7.67 億美元。

在經歷了投資製藥廠 Valeant 後，Bill Ackman 旗下的潘興廣場遭遇滑鐵盧，巨虧 40 億美元，使得該基金過去三年沒有盈利，目前其資產總額較 2015 年的頂峰縮水了一半以上，公司也因此而裁員 10 人。持股 Nike 後，已賺取 36% 的利潤或許是該對沖基金的轉機。

『新聞來源／華爾街見聞』