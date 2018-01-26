眾安房產銷售持續爆發 2017年銷售增一倍

香港, 2018 年 1 月 26 日 - (亞太商訊) - 眾安房產有限公司近期發佈公告欣然宣佈，在二零一七年的十二個月內，眾安房產之合約銷售約為人民幣 101 億元，同比增加約人民幣 50.7 億元，大幅增長約 101%。已售合約總建築面積則約為 679,400 平方米，同比增加約 175,200 平方米，增幅約為 35%。相關平均售價約為每平方米人民幣 14,870 元，每平方米同比增加約人民幣 4,900 元，增幅約為 49%（未經審核營運統計資料）。



眾安房產有限公司（672.HK）是中國長三角地區房地產領先企業之一，以中高端住宅及城市綜合體開發為主，亦注重多元化發展，涉足物業投資、物業管理以及特色服務等多個領域。自 1997 年成立至今，集團專注發展長三角地區，于區內建立起強大的品牌優勢。截至 2017 年 6 月 30 日，集團的土地儲備總建築面積約為 5,703,289 平方米。



政府政策利好 雄厚土儲低成本



杭州 2017 年成功舉辦 G20 峰會，令杭州城市建設水準整體上了一個臺階，進入二線強城市之列，或稱為新一線城市。杭州亦已於 2015 年獲得 2022 年亞運會的舉辦權，這是杭州難得的戰略機遇期，大規模的城市建設如地鐵、高鐵、高速公路等正在進行中。從城市規劃來看，杭州推進擁江戰略發展，以錢塘江為主軸，打造「沿江開發、跨江發展」升級版，實現跨江發展向擁江發展的大跨越。2017 年底，浙江省提出預仿效粵港澳大灣區，研究建立杭州灣大灣區，杭州將成為灣區的中心城市之一。



眾安房產作為杭州的地產龍頭，深耕長三角地區，專注長三角地區城鎮化發展。公司項目主要分佈在中國浙江省的杭州、余姚、慈溪、安徽省的合肥和淮北市、天津市以及加拿大溫哥華。發展區域集中和土地成本低廉是集團的主要優勢。於 2017 年 6 月 30 日，集團土地儲備平均收購成本約為人民幣 1,173 元 / 平方米。集團於 2017 年 1 月以總代價約人民幣 25.5 百萬元收購杭州余杭未來科技城地塊專案之 51% 股權，該專案總建築面積約 109,998 平方米。於 2017 年 6 月 30 日，集團土地儲備總建築面積約 5.7 百萬平方米，足夠支持未來五年以上的發展。



眾安財務水準穩健 入場建倉好時機



單從已公佈的中報來看，受益於銷售均價的提升，集團的毛利率由 2016 年中期的 14.7% 顯著改善至 21.2%，毛利潤亦同比大幅增長 1.4 倍至 673.9 百萬元。歸屬于母公司擁有人應占利潤為人民幣 430.3 百萬元，同比增長逾 16.8 倍；每股基本盈利為人民幣 0.18 元，2016 年中期為每股盈利 0.01 元。



截至 2017 年 6 月 30 日，銷售回籠資金帶動公司持有總現金大幅增加至 2,459.6 百萬元，截至 2016 年底為 1,442.1 百萬元。公司財務水準更健康，流動比率由 2016 年底的 1.26 改善至 2017 年中期的 1.37；淨債務對總權益比率由 2016 年底的 50% 減至 2017 年中期 29%，為公司未來增加土地儲備和提升杠杆提供了充足的空間。



而 2017 年全年合約同比銷售增長一倍，已售合約總建築面積同比增長 35%，達約 67.94 萬平米。平均售價同比增長 49%，達約 1.487 萬元 / 平米。相信更多利好會于業績中體現，利潤增長可觀。



此前據港交所最新的資料顯示，眾安房產 2017 年 11 月 30 日獲工銀國際資產管理耗資 198 萬港幣，增持好倉 200 萬股，相信工銀國際資產管理已經開始逐步建倉，這是對眾安的充分肯定。對廣大投資者來說，公司目前股價低估，這無異於是一個進場建倉、以低價吸取籌碼的好機會。





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