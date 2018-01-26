曾經是IPO投機炒作的樂園 現在香港創業板重歸平淡

在香港監管機構對創業板加強監管抑制投機後，全球波動最大的新股 IPO 市場正從香港消失。

香港創業板的 IPO 在前幾年曾是高度投機的市場，在 2017 年元月，新股 IPO 首日平均漲幅曾創下驚人的 605%，但在加強監管下，過去 12 個月來的 IPO 首日漲幅已降至 23%，符合香港交易所 IPO 首日平均漲幅 18% 的水準。

香港創業板於 1999 年底推出，仿照美國 Nasdaq 設計，主要是提供有成長潛力的新企業融資管道，新興科技公司是創業板的主要成分股。

IPO 首日竟飆漲超過 20 倍

2017 年元月期間，在小型股極度波動及投機的市場氛圍下，創業板出現 3 檔新股 IPO 首日飆升超過 20 倍，使得香港證券監管機關加強要求新股配售的方式，IPO 首日的不正常暴漲，也在打擊範圍內，影響所及，幾家公司 IPO 的申請也主動要求延後。

暴漲暴跌比比特幣還驚人

香港創業板新股過去暴漲暴跌的幅度，比比特幣還要驚人。聯旺集團控股（8217-HK）2016 年 4 月上市首日就暴漲 1438％，2016 全年漲幅達 8515％；但在 2017 年 6 月 17 日卻崩跌近 9 成， 目前股價為 0.31 港元 ，股價被打回原形，只比 IPO 價格上漲 19％。

聯旺曾經單日暴跌 9 成。（圖：彭博社）

而去年 2 月 22 日 IPO 的駿傑集團（8188-HK）掛牌首日飆升 543％，當天就遭停牌，監管調查出 3 名經紀人涉嫌操縱股價，予以凍結交易戶頭；隨後在復牌首日，股票就暴跌 80％以上。

新股 IPO 一周投報率大降

在香港監管機關鐵腕嚴控下，過去 12 個月來，創業板只有 4 檔個股上市首日漲幅超過 100%，數據顯示，新股上市後一周的平均投報率為 24%，遠低於前一年的 466%。

今年以來，標準普爾 / 香港創業板指數下跌 2.2％，表現反而遠不如恆生指數上漲 9.7％。

香港創業板近 1 年半來的走勢。（圖：新浪財經）

此外，香港交易所上月公布創業板新的新股掛牌交易規則，控股大股東的鎖股期限從一年延長至兩年，並引入強制性公開招股，佔總招股規模的 10％；同時將新股 IPO 發行的最低市值由 1 億港元提高至 1.5 億港元，並將最低現金流量規定由 2000 萬港元增加至 3000 萬港元。