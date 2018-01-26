勤達集團國際(01172-HK)：要約人持有公司61.17%股權 公司管理層大變動

勤達集團國際(01172-HK)公告稱，日期為2018年1月5日綜合要約及回應文件，内容為有關西證(香港)融資有限公司代表要約人(慶達發展有限公司)提出強制性無條件現金要約以收購公司全部已發行股份。

要約于2018年1月26日下午四時正截止，且不獲要約人修訂或延長，要約人共收到11,729,586股要約股份有效接納要約，占公司已發行股份的0.35%;緊随要約截止後，要約人及一緻行動人合共2,025,303,473股股份中擁有權益，占公司已發行股份的61.17%。

緊随要約截止後，公衆(按上市規則所定義)持有1,285,508,944股股份，相當于公司全部已發行股本約38.83%。因此，于本聯合公佈日期，公司符合上市規則第8.08(1)(a)條項下有關最低公衆持股量25%規定。

公告還顯示，洪定豪先生、羅莊家蕙女士、莊家淦先生、羅博文先生及黃志成先生已辭任執行董事；黎慶超先生已辭任非執行董事；以及石禮謙先生、李秀恒博士及邱智明先生已辭任獨立非執行董事。公司董事會已批準委任李青先生、區凱莉女士及張菲洋女士為執行董事，以及委任林志雄先生、熊健民先生及何敏先生為獨立非執行董事。根據收購守則、上市規則及公司組織章程細則規定，有關任命將緊随要約截止後于2018年1月26日生效。

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