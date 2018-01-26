祝融威脅　選用耐燃建材多一層保障

【文 / 住展雜誌】

去年年末，北三都先後發生違建大火；除了違建問題再次浮上檯面外，居家防火安全，也成為眾人關注的話題。究竟應該如何做、如何選擇，才能使得居家安全更上層樓，讓自己及家人免於祝融威脅？

去年底，新北市中和、北市八德路及桃園蘆竹，先後發生違建大火，造成嚴重的死傷意外；這些不幸事件接二連三發生，除了燒出違建公安疑慮外，居家防火也成為眾人更加關心的話題。

的確，一般居家內部的各類裝潢建材，有很多都是易燃材質；尤其台灣潮濕多雨，家戶內除濕機更經常二十四小時不間斷運轉，也容易形成電力負載過高，引發電線走火等意外，進而釀成火災。因此，家戶裝修選用具防火，甚至耐燃功效的建材，就成為提升居住安全的重要步驟。

室內裝飾板 選耐燃材質

有關這類建材，根據目前相關規範，共分三大類；第一是防焰，主要有窗簾及地毯等；第二是耐燃，規範的是室內裝修材料如天花板、壁地板等；第三則是防火，主要涵蓋的是建物結構、門窗及貫穿部分 (室內管線管路)。

以上三大範疇當中，第三部分多半在建商規劃端就已決定 (選用何種材質)；除門窗外，消費者事後替換的可能性低；第一類防焰建材，則只是不會產生火焰，並非真的防燃或不燃，況且地毯早非家家都有，窗簾也有百葉窗等替代品。相對之下，舉凡天花板、壁板或地板等等，就是家家戶戶一定會用到的建材項目，和居家防火更息息相關。

只不過，目前國內相關法令上，只要求商業空間必須使用一級耐燃建材，住家則無類似規定，因此現階段有關居家防火，只能仰賴消費者自覺，主動要求選用防火，乃至耐燃建材。

在室內防火 (耐燃) 板材上，國內經濟部標檢局的 CNS 標準共分為三級，以耐燃一級最高(一定時間及空間內燃燒所形成的發煙量多寡決定等級高低)，以此類推；材質方面，早期較常使用的是石膏板，近年則是矽酸鈣材質為主流。

石膏板除耐燃外，還有一定的隔音效果，而且耐震，也較能回收再利用；但由於重量偏重，加上不適鑽孔，因此室內裝修運用上相對受限。尤其台灣天候潮濕，石膏材質卻容易受潮，因此近年國內的室內防火板材材質，已漸由矽酸鈣取代，其優點是相較於石膏板質地更輕，且防潮、防霉。

耐燃板材質 矽酸鈣為主

代理日本 A&A 室內裝飾板材的欣蘭企業賴瑞文經理解釋，石膏和矽酸鈣這兩種材質其實各有優勢，如何選擇，主要看使用場合；比如建築設計上有更大的曲面，像是台中歌劇院這類建築設計時，則用石膏板為主，中間材質則通常會從原本的紙換成更強韌的纖維。

為達更高的可塑性，近年耐燃矽酸鈣板也不斷改良進化；如日本 A&A 不燃裝飾材，就是以矽酸鈣材質為基礎，表面再塗上一層樹脂塗料。這樣一來，板材不但可塑性增加，表面還能創造出更多樣的花色，進而更廣泛使用在各居家空間中，也可省下另外再油漆或黏貼壁紙的成本。

當然，壁紙也是易燃材質，基於防火安全，並不建議使用；油漆較耐燃，但如要達到更高的安全標準，還是使用近年改良後，表面具有花紋、花色，可塑性高的耐燃板材為佳。

同樣地，台灣愛克工業從日本引進最新的 CERARL 板材，也有類似特性。該材料是由美耐皿樹脂含浸，再經過高溫、高壓形塑而成；除防火外，還有耐久、耐磨損及抗菌等性質，表面花色也相當多樣。這項裝修板材，在日本除住家外，也使用在醫院等長時間運作的建築內，台灣台南奇美博物館的公共空間，也採用這個板材。

台灣愛克工業許博翔特助表示，日本愛克研發此種板材，最早是因應廚房空間的需求。以往廚房空間常用磁磚或玻璃，但這兩種材質的可塑性低，裁切上也有很大限制，更不易清洗，遑論抗菌；再者，炊事中不慎濺起油煙或火花，也很容易引燃、進而引發大火，因此日本愛克開發出這項新建材商品。

這項板材的表面花色選擇多，因此除了廚房外，也可運用在其他居家空間如天花板或壁板；但地板則不建議使用，因為這個材料的表面比較光滑。

源自德國 最新水泥飾板

現階段國內的室內防火耐燃建材，是以矽酸鈣為主要材質；但平心而論，防潮仍不等於防水，以台灣島內極為潮溼，建築內部易產生壁癌的條件及情況，如果能夠耐燃、防水，又同時兼顧到美觀，當然最好不過。

基於這樣的思維，三十年前引進矽酸鈣耐燃板材的永逢企業董事長陳朝祥，十年前便再度引進源自德國的水泥材質裝飾板；其優點是完全不透水，比矽酸鈣板的防潮還要更進一步。安藤忠雄廣泛運用而聞名的清水模建築，就是使用這種水泥材質的裝飾板。

水泥材質表面顏色灰灰的，總是給人冷冰冰的感覺，因此以往多用在建築物外飾上。不過陳朝祥表示，目前相關技術已經進步到，該材質上可雕出需要的花紋或塗上各種色彩，加上具不透水的特性，因此應用在室內裝修板材上更有優勢，當然也一樣有極佳的耐燃性。

全室耐燃板材 多一份保障

有關居家防火的空間規劃上，直觀上是以廚房為最主要部分，畢竟就一般想法，這是住家各空間中，最顯而易見的火源，因此選用防火耐燃建材，似乎也是圍繞著廚房空間。

不過，如果是為防止火災發生時，火勢進一步延燒、壓縮室內人員逃生時間，則理論上所有室內板材，包含天花板、壁板及地板，都最好使用耐燃建材。況且國內火災發生的原因中，電線走火占半數以上，加上台灣現有住家建築多老舊、管線汰換不易，室內裝飾板材當然最好能全數使用耐燃材質。

如果真的無法全部使用，則至少除了廚房外，廚房與餐廳，及其他起居空間的接縫處，則都要使用耐燃材料。另外，臥室裡的更衣室，由於放置大量衣物而長時間使用除濕機，在電力負荷較重，更容易引發意外的情況下，也建議選擇耐燃材料進行裝修。

消費者自覺 用防火材料

台灣都會區地狹人稠，加上早期硬體上的限制，可說是火災頻傳。後來經相關業者引進國外優質建材及推廣後，近年一般住宅遭祝融侵襲的情況，已少了許多 (違建除外)。只是，商業行為畢竟是成本考量至上，房市相關產業也不例外，因此業者實際選用的(耐燃) 建材，經常不是最好，而是最經濟，堪用的，或說得更白一點，能創造最大利潤的。

尤其，目前國內並未明確 (強制) 規範住家使用防火建材，但包含防火在內的居住安全範疇，消費者當然有權利、也有需要選擇用最好、效能最優的。而透過以上介紹報導，下回進行居家室內裝修時，您就會知道，要選用更好、甚至最好的室內裝飾板材，這樣才能給自己和家人更多一層保障！

本文摘自 2018 年元月 5 日出刊之《住展雜誌》430 期專題報導單元，同期內容除本文外，並有「二○一八房市 三隻小豬現蹤」、等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 430 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》