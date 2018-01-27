大戶回籠、藥證重大進展 生技股重返榮耀？

撰文 / 今周刊編輯團隊

對台灣生物醫療產業而言，此時此刻，是最黑暗的時刻，但也是曙光乍現的時刻！

2017 年台股大漲 15％，昔日生技股王浩鼎，股價持續破底，2017 年整年重挫 47％，基亞崩跌 55％，台微體重挫 31％……，台灣生技股的投資人僅能以「眾樂樂、獨傷悲」的處境來形容之。

不過，生技產業近來陸續傳出提振市場信心的好消息。首先，日商 JSR 以高達 105％溢價，收購台灣精準醫療指標公司中美冠科。前行政院長林全，辭官後轉赴學名藥大廠東洋擔任董座。台微體以 2 千萬美元出售香港子公司 33.4％股權予 Jixi Biotechnology，並與後者在中國合組公司，進攻中國醫改後的學名藥大餅……。

而鮮為人知的是，投資嗅覺敏銳的大戶們，已經悄悄地重回生技股進行布局！

《今周刊》調查，曾經位居浩鼎、中裕這兩家重量級新藥廠前十大股東之列的股市大戶林滄海，其在生技產業投資布局，今年將有重大進展。

生技大戶回籠！

「海哥」、尹衍樑 今年持續加碼

被熟人稱呼為「海哥」的他，2016 年投資乾性黃斑部病變眼疾的新藥公司——仁新醫藥，預計今年第二季登錄興櫃。仁新的眼疾口服藥 LBS-008 今年即將進入臨床一期實驗，研發進度雖乏善可陳，但該顆藥授權自美國國家衛生研究院（NIH）與哥倫比亞大學，因此備受醫藥界期待。

林滄海並非以個人名義投資仁新醫藥，而是透過輝創投資持有仁新 1.6％股份，並以李展宇為代表人，取得仁新一席董事。本刊調查，輝創投資持股最高的兩名董事——林炎輝與林政賢，與海哥是二親等的兄弟關係。至於李展宇，則是長期的投資夥伴。

目前海哥名列十大股東名單的美時、台微體，仍在套牢中。不過，持有 2.4％股權的興櫃股台睿生技，不僅今年向美國食品藥物管理局（FDA）提出治療晚期肝癌新藥 CVM-1118 臨床二期申請；1 月下旬，台睿治療硒缺乏症的靜脈注射針劑新藥西特寧（Zelnite），也獲得衛福部食品藥物管理署（TFDA）的藥證（藥品上市許可）。

另一位備受期待加碼生技股的大戶，則是潤泰集團總裁尹衍樑。在處分高鑫零售後，預計將有高達 413 億元新台幣現金今年入袋。針對這筆龐大資金，尹衍樑將鎖定生技與台灣房地產進行投資。

著有《生技投資聖經》，目前為私募基金——BlackWood 管理生技產業投資的合夥人羅敏菁指出：「經過一番洗禮後，台灣生技資本市場變得更成熟理性了，以前大家聽到新藥研發臨床進入一期或二期就很興奮，股價劇烈反映。如今，即使臨床三期結果正面，股價未必會漲，如去年底的藥華藥。」

順著「基本面」取代「本夢比」，以及投資大戶開始布局的邏輯脈絡思考，台灣擁有最強陣容生技產業研究團隊的元富證券生技組主管傅恒聿指出，2018 年觀察台灣生技股動向，必須關注三個重要台灣藥廠的新藥事件發展：

第一、中裕的愛滋病新藥 TMB-355 是否能如之前所預告，在今年 4 月 3 日取得美國 FDA 的藥證。

據外資券商報告指出，TMB-355 一年療程定價約在 6 萬美元。美、加兩國約有 2 萬名患者，以市場滲透率 2 成推估，TMB-355 銷售金額一年上看 2.4 億美元，中裕除銷售里程金（階段性授權金）外，最重要的是可抽取銷售金額的 52％分潤金，即 1.2 億美元，折合新台幣為 36 億美元，減去藥明生物的代工費及其他管銷費用，有潛力貢獻逾 5 元以上的獲利。

第二個觀察重點是藥華藥治療真性紅血球增生症（PV）的抗藥性患者 P1101，目前面臨歐洲藥物管理局（EMA）查廠補件，能否如預期在今年第三季取得藥證。至於美國的藥證，必須先看 2 月藥華藥與美國 FDA 的討論，才知道臨床試驗的設計如何進行，投資人可以再來估計臨床完成時間和申請藥證的時間。

第三個關注的重點，則是由美國前 3 大學名藥廠——華生藥廠（現已改名 Actavis）創辦人趙宇天領軍的泰福 - KY 藥證申請進度，其治療白血球增生症的學名藥 TX-01 已於 2017 年 8 月完成三期臨床，預計在今年年中向美國 FDA 申請藥證，順利的話 2019 年可取得藥證。

來源：《今周刊》 1101 期

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