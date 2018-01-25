亞洲第一沙手 不被看好還能出頭天

文．洪寶山

華人首席沙畫大師莊明達，曾經上過《國家地理頻道》專題報導〈敦煌沙畫〉短片及〈好奇故我在〉，號稱世界前四大的沙畫藝術家，但在榮耀的背後，卻有不為人知的貧苦童年。「像我這樣的人，怎麼會有這樣的成就，讓世界都認識我？」他國小一年級就成為寄養兒，小二開始工讀賺錢，因為父親躲債到處搬家，所以到了國小三年級就已經換了四所學校，小六畢業還補考，到了國中二年級才開始學習ㄅㄆㄇ和ＫＫ音標。

不被貧窮綁住手腳 抓緊機會拚命壯大自己

莊明達求學過程幾經波折，比別人晚學會基本功，所以費盡千辛萬苦的學習，如今都成為他成功的養分：「看同學哪些顏色不喜歡，我就借那些顏色來畫。」窮的買不起一張畫紙，還跑去跟合作社老闆說：「你那個包紙張的牛皮紙，能不能給我？我把它裁一裁當圖畫紙。」他也常幫同學做作業，藉此才能有完整的顏料可以使用在自己的作業上，結果成績是全班最好的，他因此有感而發：「真正成功的人，不會有太多排斥，什麼都願意。」

畢業剛入社會，強大的企圖心，也讓莊明達順利進入電視台工作：「當時〈強棒出擊〉招聘美術指導，要大學畢業，人家說你根本不可能進得去，因為學歷不符，但我還是遞了履歷。」由於附上的作品水準不錯，獲得口試機會，他才把空白的學歷填上去，應徵的主管問他：「高職學歷不符，為什麼還想來應徵這個工作？」莊明達回答：「真的很渴望在這裡工作，只要給我機會，會非常努力做到讓你滿意。」這位主管一聽，才正坐起來認真問說：「你薪水要多少？」當時美術指導在電視台算中高階職位，莊明達擔心薪水說得太高不被錄用，講太低又可能被誤認為能力太差，最後告訴那名主管：「請使用我，你看我能力值多少，就給我多少。」

傾全力做出別人沒有的 三年薪水從八千到三萬

主管還是要他說出一個數字，初出社會沒經驗的他，才參考當兵的四千塊薪水，緩緩說出：「八千塊。」這回答讓主管猶豫了一下：「這樣好了，我先試用你兩個禮拜，可以的話我再幫你調薪。」原來他說的數字「比打掃的歐巴桑的薪水還要低。」

即使住家離公司有段很長的路程，莊明達卻還是傾全力投入這工作：「我是全公司最晚走，最早到的。」在台視一工作就是三年，薪資從八千調高到三萬，也讓莊明達快速累積工作經驗：「電視台強調資訊力，強調要做就要做第一、做唯一、做別人沒有的。」他一直在工作中創造前所未有的自己，在〈強棒出擊〉做出「疊高腳杯塔」倒酒的創意和動畫，也在〈綜藝萬花筒〉、〈超級星期天〉做人體彩繪，漸漸有了名氣。

後來為了負擔一家五口生活所需，必須要有超過五萬塊以上的收入，莊明達離開電視台到廣告公司做企劃總監，做出沒人做過的藝術：「我是全台灣第一個做特效化妝的，可以做成ＥＴ、狼人、外星人，或萬聖節的鬼怪造型。」可惜時下環境，藝術市場難以拓張，還得另外兼差增加收入：「我也開過計程車、柏青哥當開分員、大樓當清潔員，只要能賺錢的工作我都做。」當時合夥人還讓他慘揹一百萬負債。

就算一個月存不到一萬，他卻沒有放棄充實自己，到處聽成功者演講，因此接觸到聖經「神免了你的債，如同你免了人的債」，而原諒那些讓他負債的人，痛苦自己概括承受：「頂多還不了錢被關而已。」

金馬獎現場完美演出 知名度大開撥雲見日

想不到就在這個節骨眼，第四十四屆金馬獎打電話找上他做現場沙畫表演，只因為看到網路上他的沙畫照片，以為他會畫現場，於是莊明達先答應下來，接著在家拚命練習：「家人說，欠人家這麼多錢，你還在那邊玩沙！」製作人看過他試畫沒問題，最後果真完美演出，終於讓他的經濟困境撥雲見日：「一表演完，不到半年，我百萬負債就還完了，到現在已經有好幾千萬累積。」

「後來我接了很多案子，工作過度眼壓過高，整個視網膜剝落，差一點瞎掉！」錢源源不斷湧入時，卻失去了健康，讓莊明達因此不得不住院而中斷了工作：「才知道賺錢不是最重要的，當你失去健康，錢又能得到什麼？」

所幸休養得當回復健康，他回過頭來重新思考，這一路走來的艱辛和輝煌的紀錄：「沙畫教會我一件事，就是畫得很好不用很得意，畫得不好也不用太在意，因為，這一切都會過去。」

來源：《理財周刊》 909 期

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