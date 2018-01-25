美元疲軟、庫存減 布油2014年以來首度觸及71美元

石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯持續減產，加上美元走跌、美國原油庫存連 10 週下滑，帶動國際油價走揚，週四 (25 日) 布蘭特原油一度觸及每桶 71.05 美元，是 2014 年 12 月以來首見。

觸及 71.05 美元高點後，布蘭特原油於格林威治時間週四上午 8 點 01 分，回落至每桶 70.86 美元，但仍較前一交易日上漲 32 美分，漲幅 0.5%。

西德州中級原油一度攀升至每桶 66.35 美元，亦創下 2014 年 12 月以來新高，之後回落至 66.14 美元，較前一次結算上漲 0.8%。

自 2017 年中迄今，布蘭特原油與西德州中級原油期貨，皆上漲近 60%。

OPEC 和俄羅斯等產油國的減產協議，預計執行至 2018 年底，且可能「加碼」延長到 2019。

外匯交易商 AxiTrader 首席市場策略師 Greg McKenna 分析，OPEC 和俄羅斯減產、美元下跌、美國原油庫存減少，都是推動原油價格走揚的原因。

美國能源情報署 (EIA) 日前指出，截至 1 月 19 日當週，美國原油庫存減少 110 萬桶，至 4.1 億桶；這是 2015 年以來，最低水平。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY) ，跌至 2014 年 12 月以來最低水平。

能源咨詢公司 FACTS Global Energy 董事長 Fereidun Fesheraki 對《路透社》表示，油價還可能進一步上漲。

市場普遍認為，美國原油產量，會持續增加，達到每天 1,000 萬桶 (上週已達 988 萬桶水準)；自 2016 年中以來，美國原油產量，已增加逾 17%，和沙烏地阿拉伯不相上下，僅次於俄羅斯。