〈台積5奈米動土〉投資金額7000億元 2020年初量產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (26) 日舉行晶圓 18 廠動土典禮，典禮由董事長張忠謀主持，台積電預計投資約 7000 億元，興建 5 奈米製程，其中光是 18 廠投資金額，就高達 5000 億元，將創造出 4000 名工作機會，兼顧產業發展與社會責任。

台積電今日舉行 18 廠動土典禮，第一期將率先動土，預計 2019 年第 1 季完工裝機，2020 年初進入量產，第二期將在今年第 3 季動工，也將同步在 2020 年量產，第三期廠房則預計 2019 年第 3 季動工，預計 2021 年量產。

台積電指出，在 2022 年第一、二、三期廠房進入量產後，一年 5 奈米產能預估可達 100 萬片 12 吋晶圓，將可在當地創造 4000 個工作機會。

台積電表示，晶圓 18 廠一、二、三期量產後，將有 1.4 萬名同仁在當地工作與生活，透過產業關聯效應，將為南部創造的經濟產值與就業機會，並倍數擴大延伸。

台積電也強調，晶園 18 廠延續所有 12 吋廠綠廠房高標準規格，設計之初就對節水、節能、防汙與減廢等有周詳規劃，同時也可營造機能完整的生態綠地。

台積電 18 廠落腳台南科學園區，未來 3 奈米也將落腳南科，台積電也感謝政府在水、電、土地的供給，所給予的支持與協助，也可讓台積電立足台灣，服務全球。