南韓要求進行非核化會談 北韓沒反應只交頭接耳

當地時間 9 日上午，南北韓代表團在板門店的「和平之家」舉行會談。南韓代表團在會上提議北韓派遣各種代表團和啦啦隊參加平昌冬奧會，並提議南北韓在冬奧會開幕式上共同進場。除上述提議外，南韓還提議舉行紅十字會會談，討論在春節之際舉行離散家屬團聚活動。

對此，北韓表示，將派遣高級別代表團、民族奧運組委會代表團、體育代表團、啦啦隊、藝術團、參觀團、跆拳道示範團及記者團訪韓參奧。

韓聯社稍早報導稱，北韓表示有意派遣啦啦隊參加平昌冬奧，並有意在冬奧會開幕上共同入場。此外，北韓還提議在春節之際舉行離散家屬團聚活動。不過韓聯社稍後修改措辭，稱上述提議系由南韓提出。

此次南北韓高層會談在韓國時間 9 日上午 10 點，平壤時間上午 9 點 30 分開始。這是雙方在 2015 年 12 月進行次官級 (副部長) 會談後，時隔 2 年首次重啟會談。

會談南韓代表名單為：團長統一部長官趙明均，成員為統一部次官 (副部長) 千海成、文化體育觀光部第二次官盧泰剛、國務總理室審議官安文鉉、平昌冬奧會及冬殘奧會組委會企劃事務次長金起弘等。

北韓代表名單為：團團長北韓祖國和平統一委員會委員長李善權，成員包括祖國和平統一委員會副委員長田鐘秀、體育省副相元吉宇、祖國和平統一委員會部長黃忠誠以及民族奧林匹克組織委員會委員李景植等。

中新網援引南韓統一部長官趙明均 9 日表示，南北韓雙方將在會談上就北韓參加平昌冬奧會及冬殘奧會和改善南北韓關係事宜開展討論；將確保平昌冬奧會及冬殘奧會成為和平慶典，爭取使會談成為改善南北韓關係的良好開端。

早上的會談於 11 點 05 分結束，雙方雖然均展現善意，但當南韓代表趙明均要求與北韓進行非核化會談時，北韓代表李善權完全不做回應。

韓聯社援引千海成透露，在南北韓會議中，南韓代表趙明均表示希望能停止雙方提高朝鮮半島緊張局勢的行為，「有必要盡速展開非核化與促進和平的對話」。對此，北韓代表李善權竟然完全沒有反應，千海成說：「(北韓) 並沒有特別談到此話題與做出特別反應，只有彼此在交頭接耳。」

另外，媒體也提問北韓在會議中是否有要求國際社會緩和制裁手段，或是重新營運開城工業區。對此，千海成表示北韓「沒有明示」。

據日本放送協會 (NHK) 報導，雙方可能另行舉行軍事當局者對話，以緩解軍事緊張局勢。南韓期盼藉由此次會談，加速南北韓的對話，北韓則可能要求停止美韓聯合軍演，預料雙方的協商也可能不如預期順利。