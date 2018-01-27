新台幣匯率挑戰28元 銀行搶推優利存款助資金保值

新台幣匯率近來強勢叩關 29 元大關，挑戰 5 年來新高，再添新春投資議題。銀行業者針對新台幣升值，為有利民眾多元資產配置，第一季起開始紛紛主打新台幣優利存款專案，並針對法人、中小企業、自然人等客戶，分別推出活存、定存等優惠，要大搶新台幣升值財。

國際美元創 3 年新低後，在美國總統川普（Donald Trump）喊話下，推升美元強彈走揚，也讓連日走高的新台幣升勢暫歇，週五終場貶值 3.2 分，以 29.1.01 元兌 1 美元作收，下周將再叩關 29 元整數關卡、挑戰「28」字頭。

銀行業者觀察，年關前正是海外資金回流台灣時機，法人企業手頭資金充裕，可考慮活存專案，兼顧資金調度彈性與利息收入。以永豐銀行為例，主打法人活存，臨櫃起存單筆 5000 萬元利率 0.13%、3 億元利率 0.37%。

而遠東銀行的定存方案，主攻中小企業，起存金額 30 萬元，10 個月利率 1.13%。

台新銀行定存方案針對自然人，臨櫃單筆 10 萬元，網銀及行動網銀起存 1 萬元，就可享 12 個月利率 1.68%。

王道銀行則推出活儲方案，自然人 5-20 萬元以內，享有 2% 利率。

花旗銀行和匯豐銀行都推定存方案，其中，花旗針對自然人，起存 50-600 萬元、利率 1.5%；而匯豐則瞄準卓越理財客戶，50-1500 萬元利率 1.6%。

凱基銀行更推出「大四喜優惠定存」專案，針對新臺幣、美元、人民幣、澳幣等主要熱門貨幣，提供極具市場競爭力的優惠定存利率，其中新臺幣年利率最高達 1.30%，美金最高 2%，人民幣最高 3.85%。民眾可把握優惠定存機會進行長期儲蓄，在年初就掌握理財先機。

凱基銀行提醒，各家銀行外幣優惠定存所設最低承作金額、金額上限、專案到期日、新資金之要求、是否排除法人等條件不一，建議民眾在選擇各家產品時，先向銀行詢問並考量配置外幣時可能的匯率風險，以期獲得最佳報酬。