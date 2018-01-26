盤前財經大事搶先讀2018年1月26日

今日操盤前瞻

台北國際電玩展

智冠今日起暫停交易

法說：旭富、揚明

日本 12 月全國 CPI

中國 12 月規模以上工業企業利潤

英國第四季 GDP

加拿大 12 月 CPI

美國第四季實際 GDP

美國 12 月耐用品訂單

台幣收升 2.33 角 距 29 元一步之遙 央行罕見書面解釋

台北匯市 25 日再次見到成交爆量且新台幣兌美元匯率飆升，終場收升 2.33 角，以 29.069 元作收，持續向 29 元整數大關靠攏，尾盤未見台灣央行明顯阻升動作，對此，央行也罕見發出書面稿解釋，新台幣今日升幅相對韓元、日圓幅度小，並未一枝獨秀，仍走在動態穩定的趨勢上；外匯交易員也認為，在美元弱勢的衝擊下，新台幣破 29 元關卡的機率變得相當高。閱讀全文...

〈LINE 談展望〉今年營收與流量拚年增兩位數 不排除啟動併購

LINE 台灣總經理陳立人上任 3 個多月首次公開受訪談營運展望，陳立人表示，台灣同事與團隊的聰明才智仍有很大的發揮空間，因此今年訂定相當高的年度成長目標，盼流量與營收成長都能達到 2 位數，透過更高更遠的目標激發團隊動力，同時也不排除啟動併購，並將在 LINE TODAY 等內容服務上擴大投資。閱讀全文...

〈高通攜陸廠拚 5G〉宏達電、三星各有策略佈局

5G 被視為未來的明星產業，不僅是今年 CES 的亮點，各相關廠商也在加緊布局，高通宣布與多家中國手機廠合作，目標在明年推出 5G 手機，宏達電 (2498-TW) 雖未透露開發進度，但是董事長王雪紅早在 2 年前就宣示，5G 開台是 HTC 最好的機會；三星則是已設置新世代事業團隊 Next Generation Business team，整合 5G 研發團隊及策略團隊，要打造全新的體驗。閱讀全文...

歐洲央行變得更為鷹派？ 現在還不是時候

穩定的就業成長，加上企業與消費者信心大幅上升，促使許多經濟學家上修了幾個主要歐洲經濟體的成長預測。閱讀全文...

巴克萊銀行執行長：美國股市有點像 上次崩盤前的模樣

根據 MarketWatch 分析報導，巴克萊銀行執行長史塔利 (Jes Staley) 週四警告，金融市場讓他想起 2008 年美國股市崩盤前的模樣。「這讓人覺得有點像 2006 年，」史塔利週四在達沃斯告訴 CNBC 說。閱讀全文...