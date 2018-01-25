〈台幣戰29元關卡〉台幣收升2.33角 距29元一步之遙 央行罕見書面解釋

台北匯市今 (25) 日再次見到成交爆量且新台幣兌美元匯率飆升，終場收升 2.33 角，以 29.069 元作收，持續向 29 元整數大關靠攏，尾盤未見台灣央行明顯阻升動作，對此，央行也罕見發出書面稿解釋，新台幣今日升幅相對韓元、日圓幅度小，並未一枝獨秀，仍走在動態穩定的趨勢上；外匯交易員也認為，在美元弱勢的衝擊下，明 (25) 日新台幣破 29 元關卡的機率變得相當高。

央行罕見發出書面資料指出，今年 1 月 24 日現任美國財政部長 Steven Mnuchin 於瑞士達沃斯 (Davos) 舉行的世界經濟論壇 (WEF) 年會公開表示「弱勢美元對美國有利」，此言論使市場解讀成美國贊成弱勢美元，導致資金由美國流向國外，造成各國貨幣對美元大幅升值。

央行指出，由於 Mnuchin 言論產生口頭干預助貶美元的效果，可觀察到美元指數盤中跌幅曾達約 1%，今日盤中低點為 88.805，創下 3 年多來新低。

從今日主要亞幣走勢來看，韓元升幅多達 1.1%，日圓升 0.84%，新台幣升 0.8%，泰銖和星元分別升 0.7%、0.64%，人民幣也升值 0.41%，此外，歐元升值 0.85%，顯示新台幣仍跟緊主要貨幣走勢，並未脫鉤，因此，外匯交易員判斷，若照此態勢下去，明日就可能見到 28 字頭的台幣匯率。

台灣經濟研究院也指出，近期影響匯率的主要因素是短期資金的進出，再加上年關將近，有實質拋匯需求，短線新台幣強勢格局不會改變。

新台幣今日以 29.2 元、升值 1.02 角開出，收盤前更創今日最高價位 29.035 元，終場兌一美元以 29.069 元作收，升值 2.33 角，升幅 0.8%，台北外匯經紀公司成交值再次放大到 14.55 億美元，全日高低價差 2.14 角。