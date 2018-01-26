〈房產〉中南部都是透天厝？這些原因讓屏東市住宅大樓交易量大增

民眾對於台灣中南部縣市居民的住宅型態認知，普遍存有偏好透天厝的印象，不過，根據實價登錄資料，觀察屏東市近 4 年住宅交易價量變化，大樓交易量有 3 年高於透天厝，並於去年前 10 月大樓交易量增約 2 成，反觀透天厝則量減約 8%

至於屏東新的住宅交易價格的變化方面，2017 年前 10 月以公寓成長近 1 成最多，大樓及透天厝也有 5-7% 的漲幅，如觀察近 4 年單價變化，無論是透天厝、大樓或公寓物件，單價均連 4 年溫和成長。

對於屏東市大樓物件交易量增加，且去年交易量提升 19.3%，台慶不動產執行副總莊志成分析，主因大樓總價較透天厝親民不少，且多位於市中心，生活機能成熟、交通便利，加上少子化影響，居住空間不需要太大，因此，近年吸引較多區域首購族或小家庭進場購屋；而大樓因具備電梯機能，出入、採買便利，也有不少即將邁入高齡的退休族群或換屋族選擇大樓物件產品。

至於目前屏東市大樓及透天厝的成交行情，永慶不動產屏東廣東加盟店店東吳龍奇表示，當地釋出的電梯大樓物件，屋齡大多約 20-25 年左右，建坪則以 33-35 坪為主，如不含車位，總價帶僅約在 280-350 萬元上下。至於透天厝，則依屋齡高低而有較大的價差，像是屋齡約 25-35 年的中古透天厝，地坪以約 25 坪左右居多，總價帶約 500-600 萬元。

如想購屏東當地入新透天厝，則普遍位於市郊重劃區，地坪較高，約 25-30 坪，但總價帶也拉升到約 1000 萬元，不僅高於中古透天厝總價約 2 倍，也較中古電梯大樓多約 3.5 倍的價格。

屏東市各類建物單價，連續 4 年均呈正成長，似乎不受政策稅制或景氣影響，莊志成認為，主因仍有部分多屋族，將手頭的中古房屋物件，經過翻修及拉皮等改造工程後再出售，讓購屋民眾省去裝修的時間，因而使各類建物單價有些微的增加。