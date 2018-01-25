好貴！炒酒客盯上茅台生肖酒 馬年一瓶炒到81666元人民幣

貴州茅台 (600519-CN) 分別在馬年、羊年、猴年、雞年推出的生肖酒，其中馬年酒在某電商平台標價被炒至 81666 元 / 瓶 (人民幣，下同)，其在官方商城價格為 39999 元，價差超過 4 萬元。近年來，茅台生肖酒價格直線高漲。專家表示，生肖酒存在價格虛高情況，投資者必須警惕投資風險。

戊戌狗年茅台生肖酒預計將於 1 月底上市，首發價格為 1699 元 / 瓶。截至目前，茅台生肖酒已經推出了甲午馬年、乙未羊年、丙申猴年和丁酉雞年 4 款。

2017 年 1 月，雞年茅台生肖酒宣佈上市，預售價為 1219 元 / 瓶，正式發售價為 1299 元 / 瓶。首發當天，雞年茅台生肖酒銷售額便突破 1700 萬元，之後部分管道開始缺貨或者供貨緊張，導致雞年茅台生肖酒價格一路看漲。

目前，在茅台商城，53 度 500ml 雞年茅台生肖酒零售價格為 2399 元 / 瓶，但庫存顯示為「0」。在茅台商城，最貴的一款生肖酒是 2.5L 五星 53 度馬年生肖酒，零售價格為 39999 元 / 瓶，庫存顯示也為「0」。

而在協力廠商電商平台，53 度 500ml 雞年茅台生肖酒零售價格為 3499 元 / 瓶，比茅台官網價格高出 1100 元，還需要預約購買。2.5L 單瓶裝的馬年生肖酒售價為 81666 元 / 瓶，比茅台官網價格貴 41667 元。利潤空間相當大，炒酒客炒作的意向十分明顯。

生肖茅台與飛天茅台究竟有什麼不同？北京一家茅台銷售專營店售貨員告訴《北京青年報》記者，兩種茅台喝起來沒什麼不一樣，就是生肖酒的包裝更為講究，非常精美，具有紀念、收藏價值。

針對狗年茅台生肖酒，茅台集團總經理李保芳指出，以 2017 年行業情況來看，生肖酒需要理性開發、加強監管，避免出現過多過濫、過度炒作、價格虛高的情況。

按相關規定，狗年茅台生肖酒 2018 年銷售量計畫保持上年水準，主要以專賣店和特約經銷配售為主，以電商和零售為輔。茅台將取消狗年茅台生肖酒區域經銷制，由全體經銷商共同經銷。

1 月，茅台集團召開的 2018 年工作會議上傳出消息，將在春節前計畫投放不少於 7000 噸茅台酒、6000 噸系列酒，分別達到全年計畫的 25%、20%，切實滿足春節市場需求。

臨近春節，茅台酒市場價格尤為敏感。1 月 8 日，貴州茅台專門對外發佈公告，要求公司各級子公司、茅台集團各級子公司，按照 1499 元 / 瓶的標價銷售飛天 53 度 500ml 茅台酒，不助推價格，以保持零售價格的穩定。建議銷售商酌情參照，不囤貨捂售，不捆綁搭售。