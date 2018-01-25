【異動股】有色金屬板塊繼續走強 衆源新材(603527-CN)等2股漲停

午後，有色金屬板塊繼續走強，截止發稿，衆源新材(603527-CN)漲停報30元，電工和金(300697-CN)漲停報26.28元，興業礦業(000426-CN)漲7.64%報11.55元，深圳新星(603978-CN)漲6.72%報80.46元，江西銅業(600362-CN)、四通新材(300428-CN)漲超6%，白銀有色(601212-CN)、銀泰資源(000975-CN)、東方钽業(000962-CN)漲超4%，楚江新材(002171-CN)、中鎢高新(000657-CN)等股紛紛漲超3%。

消息面上，隔夜美元跌破90大關，持續刷新三年來低點，目前在89.2附近震蕩。主要受到美國財長姆努欽親口支持美元貶值、歐日英經濟數據向好，以及美元最近幾周進入下行通道的影響。原油、基本金屬等大宗商品和黃金、白銀等基本金屬方面受到美元走弱影響獲得提振，内外盤金屬集體飄紅。内盤期銅、期鎳強勢拉漲，滬銅漲逾2%，滬鎳漲逾4%，外盤LME銅漲逾3%從一個月低位反彈，盡管庫存增加;期鎳漲逾5%，升穿關鍵技術位，觸及兩年半新高，期鉛、鋅也攀升至多年高位。

此外，據中航證券統計，截至2018年1月21日，有色119家上市公司共有56家發布了業績預告。其中43家淨利潤預增，預增的公司中有2家扭虧為盈;8家淨利潤下降;4家小幅波動;1家大幅波動。

中航證券分析認為，截至目前業績預告的56家有色金屬上市公司中，主業為鋁和銅加工、鉛鋅精礦、新能源電池上遊材料锂钴、稀土磁材、貴金屬等基本預增。銅和鋁加工企業2017年度業績好轉，加工環節是産業鏈最脆弱的環節，加工環節的好轉預示着上遊原料資源漲價順利傳導至下遊工業消費和生活消費行業。2017年度中國GDP增長6.9%，從2016年年初開始的全球經濟複蘇不斷得到确認，加之中國供給側改革和環保限産等影響，基本金屬銅鋁鉛鋅等行業業績得到提振。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)