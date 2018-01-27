漲價股矽晶圓大漲後 輪誰飆？

【撰文／黃清照】

當去年 12 月 26 日殺破 10443 時，市場以昆山傳下停工令及媒體渲染蘋果砍單 40％雙利空，我在非凡 58 台中午 12:30 連線時告知，殺到 10443～10408 是絕佳好買點，(我也在 1260 期 2017/12/22 出刊發行 P.22 提早告知若有利空殺到 10408～10308 是千載難逢的好買點)，果然當天殺到 10408 收 10421 點、隔天 (12/27) 漲 64.7 點收 10486 點，就開始展開上攻行情，且在週刊陸續告知國際股市含道瓊、納達、英、日、港及新興市場的印度、巴西、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南… 等，皆展現超強勢的上攻行情。

不是屢創波段新高就是持續創歷史高點，而台股因本益比較低且殖利率高，成為外資及內行人吃貨的首選，將後發先制展開強勁的上攻行情，到 1/23 已漲到 11270 點。又再次萬金難買早知道，我們的讀者又在此波大獲全勝，但指數已漲到 11270 附近，指數已不在低檔，讀者一定非常關心接下來的後續發展，我的建議是：「選股不選市，雙低股將脫穎而出」。

成交量維持在 1100～1500 億將是最適量，高本益比股及在高檔已出大量股將進入整理，輪由低檔出量及量能溫和的低本益比股轉強上攻：今年以來道瓊漲 6％(24719→26215、到元月 22、23、歐美到 22 日、亞股到 23 日) 、納達漲 7.3％(6903→7408 )、費半漲 10.3％(1253→1382)、德國漲 4.2％(12917→13525 )、日本漲 6％(22764→7408)、香港漲 11％(29919→32930 )、印度漲 5.9％(34056→36066)、巴西漲 6.9％(76402→81675)、上海 A 漲 7.2％(3463→3714)、台股漲 5.9％(10642→11270)。從以上漲幅來看，台、德、陸漲幅較小，尤其台股去年漲 15％，再加上今年的 5.9％來看，對比道瓊、納達去年各漲 25.1％、28.2％及今年又各漲 6％、7.3％，其實台股不是高位階。

當然也要再考慮本益比跟殖利率，道瓊目前的本益比約 21 倍，納達約 40 倍，美股整體的殖利率不到 2％，而台股整體本益比約 18 倍，殖利率約 3.9％，綜合以上三項：漲幅位階高低、本益比、殖利率的高低等考量因素。台股對外資及內行人仍具積極買進的吸引力，當然台股本身內涵又分高基期且高本益比股、箱型階梯走高股、低本益比及低基期股；(a) 高基期且高本益比股含矽晶圓、工具機、3D 感測及如創意、達邁、嘉聯益、良維、日馳…，仍喜歡操作這些高估股須嚴設停利點，(b) 箱型階梯走高股含台塑四寶、金融、統一、潤泰全、潤泰新及原物料…。(c) 低本益比且今年具成長性含被動元件、封測、5G、感測元件、汽電零、驅動 IC。(d) 低本益比且高殖利率但今年業績衰退股，主要的有面板、DRAM。

以上 4 種不同的族群建議讀者要採取不同的操作策略。對於 (a) 的個股仍喜歡操作者短打或當沖，但務必嚴設停利點，以免像當時玉晶光在 500～596 及康控 - KY 在 520～624 操作而不設停利點，結果玉晶光從 596 殺到 256 元、康控 - KY 從 624 殺到 257 元的賺小賠很大的厄運。對於 (b) 採段落式的來回箱型操作。

對於 (c) 的低本益比股採取波段操作，搭配短線來回差價。對於 (d) 採取搶短中線的操作模式。且注意只要量能維持在 1100～1500 億的最適量，皆能維持類股的良性輪漲，但對於漲多且爆出超大量股，建議逢高至少先出一半，另一半設停利點。可是對於本益比達 25～30 倍以上，且去年以來已漲達 2～8 倍以上股，只要見到爆出超大量，逢高當機立斷先出一半，另一半未來也逢高分批出脫，把資金移到 (c) 中的低本益比作布局。

來源：《萬寶週刊》 1265 期

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