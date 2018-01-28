開餐廳、玩自媒體 瀕倒小酒廠變全台第一

文●李雅筑

走進全家便利商店，在琳瑯滿目的飲品中，竟有一家啤酒廠擁有獨立專屬冰箱，這是金色三麥集團旗下的啤酒品牌，今年 1 月，草莓口味一上市，就造成搶購風潮，不到一週銷售破萬瓶。

一度睡鐵皮屋研發

做出蜂蜜、九層塔差異口味

「國產精釀啤酒品牌竄出，已是啤酒市場新勢力。」全家便利商店商品部部長吳雅卿說，這是台灣連鎖超商首度針對國產啤酒釋出獨立貨架，該品項在假日和特殊節慶，銷量翻倍成長。

近年，相較他廠花至少一年洽談大型通路，金色三麥陸續吸引好市多（Costco）和全家主動上門談合作，成業界首例。

創立 14 年，金色三麥從一間瀕臨倒閉酒廠，翻身全台最大民營酒廠。事實上，根據中華民國酒類商業同業公會統計，台灣開放民營酒廠 16 年，高達 7 成酒廠關門大吉，僅剩 100 多家。北台灣麥酒廠創辦人溫立國說：「現在僅存的酒廠都是在夾縫中求生存！」

金色三麥能勝出關鍵，是一連串的大膽創新嘗試。

「我們敢做別人不敢做的事，有五成把握就要衝，不然 timing（時間點）就不對了。」今年 37 歲的金色三麥集團執行長葉冠廷，原本在加拿大念音樂，之後因父親買下朋友的酒廠，回台協助經營，他從釀酒師做起，遠赴德國學習，引進歐式現釀啤酒釀造技術。

當時他花 4 年睡在台北汐止的鐵皮屋酒廠，每隔三小時起床檢查，還曾在釀酒時遇停水，鍋爐溫度過高，差點引發爆炸危機。他一步步摸索，仿造德式純麥啤酒，更陸續結合在地食材，研發蜂蜜、九層塔等有別於市場的差異口味。

鋪貨連連碰壁

索性自創通路開啤酒餐廳

但首先要面對的是通路戰。葉冠廷說，初期鋪貨時碰壁連連，最慘時被十多家通路和餐廳拒絕，成功率幾乎是 0。「我們沒有任何籌碼去跟別人談，我父親那時候就說：『不要依靠別人，我們自己開通路！』」他們決定反其道而行，打造啤酒餐廳。

2004 年，啤酒餐廳在台灣不盛行，更有熱炒店和居酒屋等競爭者，根本沒人看好，他們開啟市場之先，投資百萬元在環亞百貨中庭打造首家餐廳，由曾開過餐廳的爸爸研發菜色、服裝設計師出身的媽媽負責空間設計，營造出能「大口吃肉、大口喝酒」的歐式餐酒氛圍，吸引周邊上班族嘗鮮，單月營收就創下 300 萬元佳績。

酒類專家王鵬解釋，啤酒重保鮮，必須建立迅速銷售的循環機制，才能有健康財務。「餐廳是保證銷售渠道，而酒廠成為餐廳營運所需酒水的強大後盾，形成良性循環。」

一夕暴紅讓金色三麥更勇於冒險，當時只要賺 100 元，就花 100 元投資，但也曾付出代價，2006 年因缺乏市場調查、團隊也未成熟，高雄店慘賠近 2 千萬元，不到一年就退出。大膽前行的背後，他們開始學習快速調整，葉冠廷坦言：「我們早期（餐廳）沒有做很好，但一直進步，能生存的條件就是不斷檢視自己。」

對待餐點設計，他用釀酒精神找新方法。「水的含量和溫度，都會關係到料理的結果。」對此他針對不同食材特性，研發獨家 SOP 製程，保持餐點穩定度。同時，他持續更改配方，光是一道雞翅料理，至今調整超過 50 次。從釀酒業跨足餐廳，現在金色三麥還跑在其他餐廳之前，主動要求五星級飯店才會做的食品安全管制系統（HACCP）審查，成為台灣連鎖餐廳品牌中，首度拿到認證的公司。

設 30 人自媒體團隊

自製內容打造品牌高度

金色三麥的另一個創舉，是發展自媒體。

4 年前，葉冠廷正式接班，當時金色三麥餐廳穩定成長，淨利率達 15%，「但如果循著舊有模式，啤酒餐廳能開多久？」葉冠廷說，自己不甘於只是框架在傳統的餐廳思維，他找來動畫師、設計師等人，成立 30 人的品牌事業部，這些非餐飲背景出身的人，開始做內容網站，發表文章。

「這才是未來，消費者已經沒有辦法只在餐或酒產生認同感，要透過軟性和知性內容來創造。」金色三麥品牌事業處副總經理李怡明說，同時要以品牌高度來訂定集團方向，包含餐廳採購、員工訓練、自媒體內容等都要統籌規畫，讓行銷能夠更精確，「這才能走進消費者生活。」

逢甲大學經營管理學院院長林豐智分析，金色三麥透過自媒體，瞄準更廣大的生活風格產業，未來如何能串聯各事業體、降低成本，是最大挑戰。對此，它正在研發大數據和物聯網科技，將提供快速且客製化服務。這家不按牌理出牌的釀酒廠，正準備衝擊市場。

來源：《商業周刊》 1576 期

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