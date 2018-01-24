美國 「稅改紅包」發不停 一天之內三家大公司競相「撒錢」

摘要：摩根大通計劃未來 5 年內支出 200 億美元，其中 2.2 萬名員工的時薪將提高 10% 左右；迪士尼宣布為 12.5 萬名員工每人發放一次性現金獎金 1000 美元；Verizon 的員工每人可獲得 50 股限制性股票。

儘管美國的假期季已經過去，但是稅改帶來的「大禮包」還沒結束，一天之內三家大公司相繼宣布要給員工發福利。

周二，摩根大通宣布計劃在未來 5 年內支出 200 億美元，用於提高員工工資、增加工作崗位以及開設分行。

摩根大通表示，此次將有 2.2 萬名員工獲得加薪，時薪將平均提高 10% 左右，至 15 美元至 18 美元，同時每人還能在本月底獲得 750 美元的獎金。

此外還將開設 400 家分行，提供約 4000 個工作崗位。目前摩根大通在美國 23 個州擁有超過 5100 家分行。

就在摩根大通宣布加薪招人的消息之後沒多久，迪士尼也在同天宣布將為超過 12.5 萬名員工每人發放一次性現金獎金 1000 美元，並投資一個新的教育項目，兩項總計將在本財年耗資 1.75 億美元。

迪士尼稱，此次獎金只有在 1 月 1 日前入職的全職和兼職員工能夠獲得。獎金將分為兩部分，分別在 3 月和 9 月發放，行政級別的員工不在獎金髮放範圍。

同時迪士尼還將投資 5000 萬美元設立一個員工教育項目。迪士尼 CEO Bob Iger 在聲明中稱，這一教育項目將能讓參與者追求高等教育或職業培訓，其中也包括與他們目前在迪斯尼職責無關的課程。

除了銀行業和娛樂業的兩個巨頭，美國行動網路營運商 Verizon 也加入其中。

本周二，Verizon CEO Lowell McAdam 在 CNBC 的節目中稱，除了管理層之外的員工每人將獲得 50 股限制性股票，授予價格為 2 月 1 日的股價。

據估計 15.5 萬名員工可獲得這一獎勵，按照周二收盤價 53.23 美元計算，總價值將超過 4 億美元。

當天 Verizon 公布季度財報，並預計稅改「紅利」將使公司今年經營現金流增加 35 億至 40 億美元。

稅改「紅包」發不停

其實在去年年底稅改正式獲得通過後，美國各行各業就開始給員工發獎金、漲工資了。

富國銀行宣布，將向 20 萬名雇員分別支付 1000 美元的獎金，並將最低工資提升 11% 至每小時 15 美元。

美國電話電報公司（AT&T）給 20 萬員工各發 1000 美元紅包，同時增加資本投資 10 億美元。

飛機製造商波音公司將增加 3 億美元的資本投資，分別用於慈善捐贈、員工培訓、工作基礎設施和環境的提升。

沃爾瑪宣布從二月份開始提高最低時薪至每小時 11 美元，並為工齡超過 20 年的員工發放一次性最高 1 千美元的現金獎勵。公司估計漲時薪將耗資約 3 億美元，給老員工們的一次性獎金將花費 4 億美元。

蘋果公司也在上周宣布計劃給全球範圍內絕大部分員工發放價值 2500 美元股票的個人獎勵，預計將在未來幾個月內完成。

此外，美國五三銀行（Fifth Third Bancorp）、Comcast NBC Universal 也都在稅改通過後宣布為員工發放獎金、提高工資。

『新聞來源／華爾街見聞』