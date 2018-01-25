沙烏地拋重磅信號 OPEC或在6月會議上討論明年退出減產

沙烏地阿拉伯能源和工業部長法力赫周三 (24 日) 在達沃斯世界經濟論壇上說，石油輸出國組織 (OPEC) 不可能在今年 6 月的維也納會議上改弦更張，但這次會議可能是微調 OPEC 再平衡目標的好機會，並稱 OPEC 可以在 6 月會議上討論 2019 年「漸進平滑退出」減產策略。

法力赫 (Al-Falih) 說：「OPEC 與非 OPEC 的所有成員都將注意力放在 2018 年全年堅持目前政策。當前石油供需情況相符，但庫存還沒有。如果石油市場失去平衡僅僅幾個月時間，那麼過剩可能會再度出現。」

FX168 財經網援引消息人士表示，即使國內煉油廠已經逐步進入設備維護，沙烏地依然計畫將今年第 1 季的原油出口維持在大約 700 萬桶 / 日的水準。不過這也表明作為 OPEC 最大的產油國，沙烏地依然將繼續遵循減產承諾。

另一方面，沙烏地計畫將今年第 1 季原油產量維持在大約 980 萬桶 / 日，低於沙烏地在減產協議中承諾的 1005.8 萬桶 / 日產量水準。沙烏地以超過減產承諾的幅度限制產量，這為整個減產行動做出了巨大貢獻。

由於美國上周原油庫存創紀錄的連續第 10 周下降，國際油價週三放量上漲。其中，布倫特原油收高 0.57 美元，報每桶 70.53 美元；美國 WTI 原油大漲 1.8%，結算報每桶 65.61 美元。兩個合約的收盤皆處於 2014 年 12 月以來最高。

連續月紐約輕原油 (CRUDE OIL_CLG8)

法力赫表示：「當前的價格信號還未強到足以恢復對石油專案的投資。」

他上周日 (21 日) 曾指出，全球經濟已增強，而且減產已令全球庫存下降，他認為油市或將在 2018 年結束時或 2019 年重新平衡。但法力赫同時也調，產油國還有大量艱巨任務要做，才能恢復市場健康，而且也不確定未來幾個月庫存能否以目前的速度下降。

另外，沙烏地近日也首次公開表示，OPEC 和非 OPEC 產油國在 2018 年以後將繼續合作。

法力赫稍早表示，尚未決定有關明年產量合作的確切機制，但如果 2018 年石油庫存像市場上一些人預期的那樣上升的話，那麼產油國可能不得不考慮將減產協議延長至明年。不過，把合作框架延長到 2018 年以後，並不一定意味著要堅守各國當前的產量目標。