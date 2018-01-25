MLB／地獄鐘聲再度響起霍夫曼領銜3巨星入選名人堂

Chipper Jones、Jim Thome、Vladimir Guerrero 和 Trevor Hoffman 都是 MLB 資深球迷所耳熟能詳的名字，而在今 (25) 日這 4 位偉大的選手都迎來人生中最重要的一天，他們被美國棒球作家協會票選成為今年古柏鎮 (大聯盟名人堂所在地) 的新成員。

現年 45 歲的 Jones，生涯 19 個球季全都奉獻給勇士隊，作為史上最著名的左右開弓選手之一，他職業生涯繳出. 303/.401/.529 的打擊三圍，共敲出 458 次全壘打，打回 1623 分打點，得到 1619 分，以及 150 次盜壘成功。此外在個人榮譽方面，他獲得 1999 年國聯 MVP、8 次入選國聯全明星隊，2 次獲得銀棒獎，2008 年以 3 成 64 的打擊率成為打擊王。

1995 年 Jones 和勇士一起在世界大賽中奮戰 6 場，最終擊敗印地安人奪得隊史第 3 冠。勇士在 1995-2005 賽季連續 11 個賽季打進季后賽，其中 2 次取得世界大賽的門票，而 Jones 正是這段輝煌歷史的見證人。

今年 47 歲的 Thome，是聯盟史上赫赫有名的左打重砲，生涯繳出. 276/.402/.554 的打擊成績，22 年職業生涯中敲出 612 發全壘打，打回 1699 分打點、得到 1583 分。他為印第安人中效力了 13 年，為費城人和白襪各效力了 4 季，並短暫停留雙城、道奇以及金鶯，是相當長壽的選手。

他的全壘打數排在 Albert Pujols(614) 後面、排在 Samoy Sosa(609) 前面，排名史上第八。Thome 的選球就和他的長打實力一樣好，生涯有 3 個球季保送領先全聯盟，職業生涯累計 1747 次保送。他 5 次獲選為全明星，並且在 1996 年贏得國聯銀棒獎。

42 歲的 Guerrero，被譽為史上最好的「壞球」打者，他在大聯盟待了 16 個賽季。其中 8 年在博覽會、6 年在天使、遊騎兵和金鶯各待 1 年。生涯打擊三圍. 318/.379/.553，敲出 449 發全壘打、打回 1496 次打點、得到 1328 次得分，盜壘成功 181 次。

他在 2004 年獲得了國聯 MVP、並且 8 度獲得銀棒獎 (3 個國聯，5 個美聯)，9 次獲選參加全明星賽。

今年 50 歲的 Hoffman，是本屆唯一入選的投手，長久以來「地獄鐘聲」都令來聖地牙哥造訪的對手聞風喪膽。職業生涯 18 年，Hoffman 完成了 601 次救援成功，在大聯盟史上僅排在 Mariano Rivera(652 次) 後面，兩人也是唯二超過 500 次救援成功的終結者。

Hoffman 對身體狀態的保持以及投球功夫一直都為人所稱道，生涯防禦率僅 2.87，送出 1133 次三振，吃下 1089 又 1/3 局。

Jones 在首次入圍就獲得了 92.2％的選票、Guerrero 獲得 92.9％的選票 (第 2 次)，Thome 獲得 89.8％(首次)，Hoffman 獲得 79.9％(第 3 次)。





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