美將對太陽能電池開徵高關稅 經長：對我影響不大

美國將對「太陽能電池和模組」進口課徵高關稅，經濟部連續兩天強調，我國去年太陽能電池和太陽能模組輸美，金額合計只有台幣 4.3 億，影響並不大。（陳儷方報導）

美國對太陽能晶矽電池及模組的進口，採取高關稅的防衛措施，經濟部以數據佐證，這項防衛性關稅的開徵，對我國太陽能產業影響很小。

經濟部長沈榮津說，我們出口太陽能電池有很多，其中輸美的只有占全部的 0.5％，「所以不大嘛，只有 0.5％，不高啦，所以這樣可以看得出來就是 peanuts，影響不大嘛，真的，我們是用數據來看。」

沈榮津解釋，台灣的太陽能產業經過美國雙反的洗禮，產業界已經分散市場，未雨綢繆，以目前掌握到的資料，評估美國此舉對台灣的太陽能產業影響不大。

沈榮津指出，我國太陽能產業一共有 12GW 的產能，8GW 在國內，4GW 為海外佈局，國內產能的半數屬於高效能，「這 8GW 中又有 4GW 是高效能，高效能是未來我們跟大陸市場區隔。」

太陽能產品的內需，也可以預見，沈榮津說，太陽能安裝量到 2025 年要達 20GW，其中 3GW 為屋頂型，17GW 為地面型，高效能太陽能產品會先運用於內需市場，讓業者從電池、模組，再往系統練兵的機會，沈榮津強調，只要能分散市場，問題就會解決。

中廣記者陳儷方台北報導。