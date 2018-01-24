台股熱、IPO冷 勤業眾信：資本市場有隱憂

勤業眾信聯合會計師事務所總裁郭政弘今 (24) 日表示，去 (2017) 年至今台股創下史上最長萬點行情，但上市櫃 IPO 家數卻是近年最低，造成「台股熱、IPO 異常冷」，形成台灣資本市場隱憂。

勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長施景彬表示，回顧 2017 年台灣資本市場表現，三大因素影響市場最甚，包括蘋概權值股撐盤、當沖稅降低散戶比重增加至六成左右，以及 A 股與 H 股拉力等，台股創造史上最長萬點行情，成交量也創下突破 1000 億元的紀錄。

根據勤業眾信統計，2017 年掛牌數只有 39 家，另有 3 家櫃轉市，施景彬指出，過去 5 年最差也有 50、60 家，但 2017 年輔導中公司僅有 33 家，市場出現台股熱，但 IPO 卻異常冷的現象。

不過，郭政弘認為，目前資本市場本益比與周轉率表現仍優異，現金增資籌資比例也高，估計在高科技、製造、生技新藥形成類股聚落下，對有意 IPO 之企業仍具吸引力。

郭政弘表示，台灣應正視鄰近市場新政策可能造成的影響，並找出經濟新路，例如持續開發海外企業來台 IPO，善用東協所擁有的人口紅利優勢，積極開拓新南向市場。

此外，他也指出，扶植多元產業與新創事業發展，並鼓勵登入資本市場募資，也是提升台灣資本市場能量與競爭力的關鍵。