〈五月天概念股來了〉必應完成競拍 將成首家掛牌上市文創股

必應創造 (6625-TW) 初次上次前公開現增 3000 萬元，發行普通股 300 萬股，採競價拍賣與公開申購方式辦理，必應今 (24) 日表示，本次參與投標的合格標單共 743 筆，競拍作業已完成。

必應表示，競拍最低承銷價格為 56.52 元，各得標單價格與數量加權平均價格為 72.85 元，高於最低承銷價格的 1.15 倍，因此公開申購價格以每股 65 元發行。

必應將於 1 月 26 日至 1 月 30 日期間，辦理股票公開申購，預計 2 月 1 日公開抽籤，必應將成為首家掛牌上市的文創股。

必應主要業務為演唱會、商展與晚會等活動製作與設備租賃，2016 年稅前純益 4549.7 萬元，每股純益 1.57 元，今年前三季每股純益 0.39 元。

必應原為相信音樂的演製部門，2014 年整合 5 個團隊後獨立門戶，主要業務為演唱會、頒獎典禮、商業展覽、企業尾牙、商業演出等活動製作創意發想與設備租賃服務，目前實收資本額為為 3.08 億元，並於今年 3 月 29 日以五月天概念股之姿登錄興櫃，興櫃後不到 1 年的時間，必應便送件申請上市。

必應表示，盼能藉此在資本市場募集資金，並提升公司知名度以吸引優秀人才。展望後市，必應透露，計畫延攬中國人才，壯大 B’IN LIVE 製作設計創意發想人員，以可獨立承接中國當地藝人的活動製作執行設計為目標，開發中國藝人與活動商機，累積在中國市場的競爭力。

