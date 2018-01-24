當沖降稅延長3年助攻 會計師看好台股萬點行情延長

當沖降稅措施試辦一年將於今 (2017) 年 4 月 27 日屆滿，財政部 1 月 17 日已將證交稅條例修正草案呈報行政院，建議當沖降稅延長 3 年，對此，會計師認為，去年實施當沖降稅後，確實提高集中市場當沖交易比重，估計在財政部當沖降稅延長下，對於台股萬點行情延長將有支撐作用。

根據金管會統計至今年 1 月 3 日止，當沖降稅自去年 4 月 28 日實施後，當沖交易占集中市場比重約 21.57%，已超出原先稅式支出報告預估的 15%，此外當沖占櫃買中市場的比重則為 30.41%，也超過稅式支出報告中的 22.5%。

勤業眾信審計營運長施景彬表示，當沖降稅實施後，當沖交易比重確實提高，並帶動整體交易量增長，估計政策持續延長之下，對台股萬點行情以及持續時間，均有支撐作用。

施景彬表示，市場 10 位做當沖交易的投資人中，只有 1、2 位投資人原本就設定要做當沖交易，因為多數投資人對於股價的波動度期待並不高，只有在股價當日出現超預期的波動下，投資人才會轉向當沖交易，因此，當沖降稅政策實施，投資人基本成本考量，確實會增加當沖交易的意願。

整體來看，施景彬指出，目前市場多數預期，今年經濟復甦速度將優於去年，若輔以當沖降稅延長，看好萬點行情可望延續。