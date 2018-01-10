〈五月天概念股來了〉必應除製作演唱會 短中長期發展瞄準原創IP

台灣天團五月天演唱會御用推手必應創造 (6625-TW) 今 (10) 日召開上市前業績發表會，執行長周佑洋表示，除了繼續承作演唱會製作，他也對公司提出短中長期發展策略計劃，短期將以「８咘的搞怪樂園」作為起點，打造台灣在地原創內容，並將此原創 IP 推廣到海外。

周佑洋談到必應的短中期發展策略，他說，短期來講，將以座落於台中老虎城旁邊的「８咘的搞怪樂園」作為起點，必應運用該公司擅長的舞台搭建，互動式的藝術設計與 LED 網狀是卡通影像創造，打造台灣在地原創內容，除了作樂園，今年更發行繪本，未來將把此 IP 授權至中國大陸，將「８咘的搞怪樂園」推廣至海外市場。

中期將增加智慧財產的廣度，例如擬策展恐怖美學恐怖鬼屋，將原創內容推廣到青少年年齡層；並與潛在投資者合作戲劇拍攝，例如音樂劇等；還要發展中國大陸市場，移轉演唱會經驗至商業型演出。

長期策略方面，將擴大「一條龍」服務範圍，尋找潛在整合標的的公司；以大型自製演出為目標；與長期合作的中國大陸當地硬體設備公司策略合作，拓展中國大陸眼繪硬體設備租賃市場。

必應董事會成員共 7 席，其中 3 席為獨立董事，分別為周佑洋、營運長張育書、相知有限公司代表人蔡宗揚；中國信託創投代表邱明慧，獨立董事林鳳儀、施汎泉、張慧文；並且已設立審計委員會代替監察人。