〈聯合再生實力增〉國發基金核准注資 三合一合併1年內須完成現增11億

即將整併為「聯合再生能源公司」的新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 今 (24) 日宣布，已收受國發基金通過注資案的正式核准函，聯合再生能源承諾合併後 1 年內，將完成公開現金增資至少 11 億元，並協助國發基金與經濟部耀華玻璃取得不少於 3 分之 1 的董事席次。

據了解，國發基金將與經濟部耀華玻璃持股比例不超過民間最大股東，以目前民間最大股東台達電持有 1.67 億股、持股占比 6.5% 來看，屆時國發基金與耀華玻璃持股比將各為 6.5% 或以下，且聯合再生能源將協助國發基金與耀華玻璃，取得與推薦當選獨董席次不少於全部董事席次的 3 分之 1。

3 家公司近期會召開董事會通過合併案，接著再召開臨時股東會，而後申請通過各國公平交易法，預計第 3 季初或中期完成整併工作。

新日光董事長洪傳獻日前表示，未來聯合再生能源公司將針對電池產品優化，也會拓展模組與系統事業，初期規劃整個轉型資金約需 50 餘億元，政府注資後不足的部分，將會辦理現金增資，而照目前國發基金要求來看，聯合再生能源將在合併後 1 年內，完成公開現增至少 11 億元。

聯合再生能源公司將由新日光董事長洪傳獻擔任董座，執行長則由昱晶總經理潘文輝擔任，昇陽科資深副總曾盛誠負責電池事業、新日光總經理沈維鈞負責模組與系統開發事業、昇陽科總經理張錦龍則負責新事業部發展。