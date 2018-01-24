【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

大盤失守 11200 整數心理關卡，重挫百點！

台股今日開小低，早盤一路在平盤以下震盪，但穩守 11100 整數心理關卡，尾盤跌幅小幅收斂，日線終結連八紅，收了一根帶下影線的中黑Ｋ，並且跌破五日線的支撐，而目前月線與季線呈現黃金交叉格局，而下檔亦有（十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能仍維持 1400 億之上，漸呈常態，今日的震幅有 121 點之多。收了一根中黑 K；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今日類股跌多於漲，其中跌幅最重是半導體類股，跌幅達 2.3%，汽車、電機機械、塑膠、食品、油電燃氣、金融、其他電子、生醫、化學生醫、貿易百貨、建材營造、化學、通信網路、資訊服務、觀光、紡纖、水泥、光電、電器電纜、橡膠、造紙、電子通路等也均收黑。

至於上漲類股則有玻陶、航運、電腦設備、其他類、電子零組件、鋼鐵等。

台積電今天賣壓沉重，股價開低走低，不但中止日 K 連 8 紅，也跌破 5 日線，拖累聯電走跌，另外聯發科、旺宏、華邦電、聯傑、愛普、矽創、綠能、京元電子、嘉晶、辛耘等半導體股均收黑。

股王大立光也離 4000 元大關越來越遠，儘管早盤一路衝到 3980 元，不過受到盤勢走跌影響，大立光也隨之翻黑。鴻海雖然受到小摩調降評等影響，但是跌幅相對小，下跌 1%。

至於電子次族群則相對抗跌，其中台北國際電玩展明天將開展，電競概念股包括微星、曜越、技嘉等都收紅。另外比特幣概念股也同樣吸金，其中智原亮燈漲停，麗臺及撼訊也收紅。