【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(3443 創意) 又再度上漲創新高囉。

大盤在連續大漲接近千點之後，今天有著比較大幅的回檔，後續需要觀察是否會由回檔變成短空。大盤終場下跌 100 點，以 11152 點做收，量能為 1443 億元。

重點持股報告。

<3443 創意，會員ㄧ張就賺 80 元 ( 8 萬) 囉。>

(6257 矽格、6213 聯茂) 續抱。

(8069 元太、6438 迅得) 昨天股價同步創高，今天小休息，續抱。

(6591 動力) 股價從不到百元，到昨天創歷史新高 127 元，今天量縮回檔，整體架構依舊是多頭，續抱即可。

(3443 創意) 今天再度大漲 19 元囉。股價從 275 元一路漲到今天的 359 元，ㄧ張就漲了 80 元左右，恭喜會員們的獲利持續成長。創意去年每股賺 6.38 元，全年稅後獲利 8.54 億元，創歷史新高。但因為最近太飆悍了，被列為注意股。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 8069 元太、6438 迅得、6213 聯茂、6257 矽格、6591 動力 - KY、3443 創意。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)