〈聯電法說〉匯率干擾 Q4 EPS 0.15元 近7季新低 全年EPS 0.79元

晶圓代工大廠聯電 (2303-TW) 今(24)日召開線上法說會，並公布去年財報，第 4 季受到新台幣升值影響，稅後純益為 17.7 億元，季減 49%，每股稅後純益為 0.15 元，創下近 7 季以來低點；去年全年稅後純益為 96.29 億元，年增 15.8%，每股稅後純益為 0.79 元，為近 2 年高點。

聯電第 4 季營收為 366.3 億元，季減 2.8%，符合法說預期，毛利率 17.2%，季減 0.3 個百分點，營益率 5.2%,，季增 0.9 個百分點，不過業外由於新台幣升值因素干擾，業外損失 1.52 億元，加上所得稅增加，導致稅後純益降到 17.7 億元，季減 49%，每股稅後純益為 0.15 元，創下近 7 季新低。

聯電去年全年營收為 1492.85 億元，年增 1%，毛利率 18.1%，年減 2.4 個百分點，營益率 4.4%，年增 0.2 個百分點，雖然第 4 季受到新台幣升值影響，導致業外表現不佳，但全年業外相對前年持穩，達 12.3 億元，優於前年虧損 13.47 億元表現，稅後純益為 96.29 億元，年增 15.8%，每股稅後純益為 0.79 元。

聯電總經理王石表示，去年第 4 季晶圓代工營收達 365.4 億，雖然 28nm HKMG 晶圓出貨量下滑，但 8、12 吋成熟製程產能利用率維持高檔，在市場強勁需求帶動下，第 4 季整體產能利用率仍達 90%，帶動第 4 季晶圓出貨量達 167 萬片約 8 吋晶圓。

去年聯電以美金計算晶圓代工營收成長 7%，表現優於以新台幣計算，全年晶圓出貨則較前年增加 11%，儘管第 4 季受到新台幣升值等不利因素干擾，但整體 2017 年稅後純益仍較前年成長近 16%。