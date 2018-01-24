樂視網今復牌上演大逃殺 超760萬手賣單封死跌停 金額近100億人民幣

綜合澎湃新聞、新浪科技、證券時報今 (24) 日報導，樂視網（300104-CN）今日復牌，超 760 萬手賣單封死跌停，跌停價 13.8 元人民幣 / 股票 ，封單金額超過 100 億人民幣，然而在一片逃亡潮中，卻有一萬手的接刀買單，成交金額超過千萬人民幣。按照此前公募機構給出的樂視網最低 3.91 元人民幣的目標價，樂視網復牌後股價存在 13 個跌停「空間」。

樂視網停牌 9 個月今日復牌的股價表現。(截圖自 Google)

DoNews 報導，1 月 23 日上午 10 點，樂視網在深交所互動易上舉行了《關於終止重大資產重組事項暨公司經營情況投資者說明會》， 根據樂視網披露，截止 2017 年 11 月 30 日，樂視網與賈躍亭控制的關聯方之間形成大量應收帳款、其他應收款、預付帳款等。

報導指出，樂視網關聯欠款餘額達到 75.31 億人民幣，涉及關聯方 50 多家，其中主要包括樂視智能終端科技有限公司 25.83 億人民幣、樂視移動智能信息技術（北京）有限公司 9.93 億人民幣、樂視電子商務（北京）有限公司 5.66 億人民幣、樂視控股（北京）有限公司 4.86 億人民幣、樂視手機電子商務（北京）有限公司 4.41 億人民幣等。（上述財務數據未經審計，最終以審計值為準） 。

同日晚間，樂視網公告稱，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，經公司申請於 1 月 24 日（星期三）開市起復牌。

樂視網在當天的公告中還宣布了，終止了針對引入樂視影業的重大資產重組。公司稱，本次終止籌劃重大資產重組事項是經公司審慎研究，並與主要相關方商榷，已就終止事項達成一致，交易雙方對終止本次交易無需承擔任何法律責任，本次交易的終止不會對公司的生產經營造成不利影響，也不會影響公司的發展戰略。

樂視網承諾，自本次重大資產重組終止公告之日起 2 個月內不再籌劃重大資產重組事項。公司對本次終止籌劃重大資產重組事項給廣大投資者造成的不便深表歉意，並對廣大投資者長期以來對公司的關注和支持表示感謝。