【永豐期貨】台指選擇權盤後－台股連九紅未果 漲多拉回失守5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 100 點至 11125 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 27.16 點，電子期逆價差縮至 - 0.75 點，金融期逆價差縮至 - 2.98 點。現貨部分，三大法人買超 43.28 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1490 口至 9216 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2897 口至 41562 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3910 口至 4289 口。

週二 Nasdaq 與 S&P500 再創新高，不過台股週三在蘋概三王領跌下開低走低，近一週連續強漲的龍頭股台積電出現逢高調節賣壓下跌 3.01%，股王大立光跌幅也高達 4.41%，加上金融傳產類股未能擔綱撐盤要角，權值股中除了面板雙虎相對強勁，盤面上普遍收黑，終場加權指數下跌 100.95 點至 11152.16 點，成交量能 1448.76 億，較前一日縮減 200.55 億，第四週選擇權結算於 11129 點。技術面來看，加權指數開低走低跌破 5 日線，不過尾盤買單進場拉抬留下影線以黑 K 作收，顯示仍有多方低接進場，外資期現貨同增，偏多架構尚未明顯鬆動，未來行情若能守住 18 日的多方缺口與 10 日線，則指數有望於此區止跌後盤整待變。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11300 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11400 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.7 降至 1.63，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10% 降至 9.45%，賣權平均隱含波動率由 12.22% 降至 11.8%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。