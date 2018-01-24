出國加保意識高 8成民眾偏愛機場櫃台、電話投保旅平險

民眾出國加保海外就醫險意識高，中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽調查，去 (2017) 年度出國旅遊民眾中，有 8 成是透過機場櫃檯或電話投保旅平險，且額外加保海外疾病醫療保險附約高達 96%，顯見保戶出門在外對就醫醫療風險有高度的保險意識。

台灣旅客偏好短程型海外旅遊，走訪國家以日本最受青睞（29.44%），其次是中國大陸（25.26%），曾有民眾在國外發生滑雪意外骨折，住院十天醫療費用多達新台幣 50 多萬元；也曾有民眾在美國胃痛送急診，檢查結果僅為胃酸無大礙，醫療收費卻高達新台幣 60 多萬元。

可見於歐美日國家一旦發生意外，醫療花費動輒百萬相當驚人，若僅依賴傳統住院日額理賠 1000 元的住院醫療險，就算加買實支實付醫療險，因雜項費用有理賠上限，實不足以支應，台灣人壽建議，民眾出國要加保「海外突發疾病醫療健康保險附約」，以拉高醫療保障。

一旦在海外感到身體不適，已是緊急且不能等待亟需送醫，「海外突發疾病醫療健康保險附約」可保障一般住院給付，也提供門診及急診給付，台灣人壽建議應挑選急診給付比例較高的保險公司承保，以台灣人壽「海外突發疾病醫療健康保險附約」為例，急診給付限額為投保保額的 20%，為業界最高。

另分析台灣人壽旅平險保戶，平均投保保額為新台幣 865 萬元。而投保台灣人壽旅平險保戶中，透過機場櫃檯臨櫃投保佔比最高；其次是透過「平安 Call Call 卡」電話投保，該二項就佔所有投保管道的八成。