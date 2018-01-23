【富蘭克林】第一金人壽 致富系列保單上架

◆ 第一金人壽、第一銀行、富蘭克林華美投信三方合作再推投資型保險商品

展望 2018 年全球景氣維持擴張，資本市場表現與投資機會依然強勁，但升息可能造成市場波動，提高個人投資操作難度，有鑑於此，第一金人壽全新推出” 致富 100 台 / 外幣變額萬能壽險” 與” 致富達人台 / 外幣變額年金保險”，兩張保單均委由富蘭克林華美投信操作，並由第一銀行獨家銷售。

第一金人壽表示：美國世代行銷專家迪特瓦分析近 20 年來現代人的生活方式與消費趨勢，提出「C 型人生」概念，並倡導面對新世代、新轉變，應該將生命視為 C 型（cycle，週期），讓個人的事業、婚姻或愛情，都可能在人生不同階段，重新開始。為了幫自己打造一段新的人生型態，投資理財觀念及模式也要更新，新上架的致富系列保單以 1. 投資聚焦特別資產、2. 財富首選強化收益、3. 人生邁向微笑曲線為三大訴求重點，期望在景氣持續擴張的升息環境中，滿足退休、成家、子女教育等多元需求。

富蘭克林華美投信表示：『特別收益 ETF 組合』全權委託投資帳戶以投資全球 ETF 商品為主，共同基金為輔，藉由 ETF 績效貼近指數、投資標的多元化等特點，在投資組合與資產配置上，能提供相對多元豐富且風險分散的報酬機會。與一般基金類全委相比，本帳戶具有三大特色：

1. 特別資產：投資標的除一般全球股票、債券型 ETF 外，更廣納特別股、可轉債、抗通膨債等另類 ETF 及高股息、低波動、動能等智能 ETF，全方位投資機會皆能掌握。

2. 強化收益：對於有收益需求的客戶，提供每月固定撥回機制，當帳戶績效表現優異並符合特定條件時，還有額外加碼機制，滿足退休、成家、子女教育等多元需求。

3. 量化操作：以量化技術分析過去資產型態，判斷未來有機會上漲之市場，進一步優化操作策略，建構最適 ETF 投資組合。

” 致富 100 台 / 外幣變額萬能壽險” 與” 致富達人台 / 外幣變額年金保險” 已於 2018 年 1 月透過第一銀行獨家銷售，第一銀行將秉持『顧客至上．服務第一』的信念，視客戶需求，提供理財規劃專業服務。