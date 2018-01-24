【大行報告】申萬予招行(03968-HK)目标價38.78元 評級中性

申萬研究發表報告稱，招商銀行(03968-HK)昨日公布2017年度業績預報。淨利潤達到702億元人民币，同比增長13%，高于該行預期1%。公司的不良貸款率由2016年的1.87%和2017年前三季度的1.66%降低至1.61%。

報告指，受益于2017年，銀行間利率上行，招商銀行憑借其強大的融資能力，表現優于其他銀行，公司股價在2017年上漲了77%(恒生國企指數上升了25%)，是銀行股中表現最好的。

該行相信，自2018年二季度開始，加息預期會由于經濟企穩而導緻的通脹增加以及貶值壓力而提升，這將提高銀行業的估值水平。由于目前GDP增速穩定在7%，而CPI穩定低于2.5%，未來的加息不會持續也不會太顯着，因此銀行業的估值降低壓力會比2010年10月到2011年8月的加息周期更小。但是未來的估值修複，尤其是對像招商銀行這樣貴的公司，將會減速。

該行予招行38.78港元的目标價，對應1%的上行空間，給予中性評級。

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