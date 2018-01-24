李慧芬：28元左右買入永利澳門(01128-HK) 目標35元

澳門統計局公布，2017年12月入境旅客共305.37萬人次，是自2014年8月以來的最高月度記錄；按年增幅達8.5%，按月亦上升7.8%。留宿旅客及不過夜旅客同比分別增加5.5%及12%。

2017年全年入境旅客達3,261萬人次，按年增加5.4%；留宿旅客上升9.9%，不過夜旅客輕微增長0.7%。旅客平均逗留1.2日，與2016年相同；留宿及不過夜旅客的平均逗留時間維持在2.1日及0.2日。按國家/地區劃分，中國內地旅客同比上升8.5%，韓國旅客也上升32.0%；而香港及台灣地區旅客則分別下跌4.0%及1.3%。

消息令濠賭股上升。

永利澳門(01128-HK)股價亮麗，因去年第四季度業績理想，經營收益總額超過13億美元，按年增加43%。錄得純利1.90億美元，增長302%。控股股東Wynn Resorts業績披露，永利澳門及永利皇宮第四季度分別錄得淨收益6.20億美元及7億美元，按年上升24%及66%。經調整後的物業EBITDA分別為1.86億美元及1.9億美元，增長25%及145%。季度內，永利澳門娛樂場收益5.90億美元，上升25%。永利皇宮的娛樂場收益6.50億美元，上升74%。

永利澳門第四季業績勝預期，主要由於貴賓廳業務觸及臨界量，令永利皇宮高端中場業務強勁上升。永利澳門貴賓廳轉碼量及中場賭收分別按季升14%及20%，相當於第四季賭收市佔率上升0.8%。貴賓廳升0.6%至21.6%；中場上升1.1%至11.9%。

公司指，去年11月、12月每日EBITDA為400萬美元，而1月則上升至500萬美元，而新年則會有新餐廳開業，相信新年需求旺盛，可令永利澳門股價持續向好。投資者可於28元左右買入，獲利目標35元。

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