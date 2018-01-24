下一場金融危機怎麼看？方星海：關注主要經濟體是否存在資產泡沫

一財網 23 日晚間報導，世界經濟論壇於 2018 年 1 月 23~26 日在瑞士達沃斯舉行。中國證監會副主席方星海在出席一場名為「下一場金融危機」（Next financial crisis）的討論會時提及，中國有能力防控金融風險，持續近兩年的去槓桿進程也已經取得進展，試圖做空中國來牟利的行為行不通。

當被彭博電視主持人 Tom Keene 問及下一場金融危機的可能性，以及中國如何看待全球對其潛在金融風險的擔憂時，方星海表示，「我是這場討論會唯一的監管者，作為監管者就一定要時時小心任何金融風險。雖然當前全球經濟整體向好，但我們不能驕傲自滿。」

他稱，「我認為每一個危機都是與一些資產價格泡沫聯繫起來的，債務、股票都是有過的。因此現在需要關注的是，主要經濟體是不是存在資產泡沫呢？如果有跡象，監管者就需要採取行動。中國經濟體量很大，如果出現任何負面衝擊，全球都會受到影響，因此各界對中國的擔憂也是可以理解的。」

方星海並認為，中國有能力防控金融風險。他說，「我們的確很多年前就發現有不少問題，宏觀債務率、非金融部門企業負債很高，後者與 GDP 之比高達 250%，我們也意識到了這個問題，2 年前就開始採取措施。好消息是，債務率首次在去年停止上升；截至 2017 年 12 月末，廣義貨幣（M2）同比增長 8.2%，增速再創歷史新低，可以看見政策的力度。」

方星海特別提到：「如果有一些機構希望通過做空中國來牟利，那麼可能是行不通的，中國系統的屬性決定了中國能夠防治金融崩潰，因為監管層採取行動的速度很快。」

他稱：「我們會很快抑制這些風險，確保恐慌情緒不會傳播到整個體系。如果能夠抑制風險、恐慌不蔓延，整個金融體系就會更穩健。央行可以介入，大型健康的金融機構對中小機構伸出援手，整個體系仍然能夠工作，中國會一直這麼做。問題在於，一旦問題太大，可能很難處置，這就是為什麼中國儘早採取行動來抑制金融系統風險，我們已經取得了進步。」