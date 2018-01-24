PS4獨占大作《戰神》確定於4月20日上市

台灣索尼互動娛樂（ SIET ）宣布，PS4 本家獨佔大作《戰神》發售日期正式訂為 4 月 20 日在台上市，且語言確定為繁體中文版。

▲《戰神》中文字幕版預告。（影片／取自 Youtube）

《戰神》系列自 PS2 時期開始一直是 PS 本家主打的動作遊戲之一。這次全新的《戰神》延續《戰神 3》的故事，克雷多斯現在居住於北歐神話的國度裡，與眾神和怪物過著凡人的生活。並再次挑戰為人父的角色將此生存之道傳授給自己的親生兒子阿特柔斯，阿特柔斯也下定決心要贏得父親的尊重。



▲克雷多斯這次面對的將會是北歐諸神。（圖／SIET 提供）

官方表示，玩家可以在本次《戰神》中體驗前所未見的近距離戰鬥，並與克雷多斯一同對抗北歐神話中壯觀、駭人又兇殘的生物。一把全新登場的主要武器與各種全新技能既保留了《戰神》的核心精神，同時亦激發出新的激烈戰鬥構想，在同類型遊戲中樹立新的風格。



▲系列作中招牌的超大型 Boss 戰這次也沒缺席。（圖／SIET 提供）

除了發售日期之外，官方也一並公布了「典藏版」內容。遊戲預計在 4 月 20 日上市，普通版建議售價為新台幣 1,690 元、典藏版為新台幣 3,690 元、普通下載版與豪華下載版則分別為新台幣 1,690 元與 1,790 元。



▲實體典藏版內容。（圖／SIET 提供）

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