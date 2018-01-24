昇達科客戶端拉貨急 1月營收可望達1.5億元 衝7個月新高

微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 在第 1 季以色列商 Ceragon、中國通信設備廠華為需求帶動下成長，單季營收可望自第 4 季谷底走揚，同時，依目前訂單及出貨順暢進度來看，昇達科 1 月營收將達 1.5 億元，將創 7 個月以來新高。

依推估，昇達科 1 月營收 1.5 億元，將月增 33%，年增 18%。昇達科 1 月營收走揚，主要是以色列商 Ceragon 印度通訊基礎建設訂單出貨增加帶動，也等於是去年第 4 季訂單遞延的結果。

昇達科自結去年第 4 季業績並不如預期，導致 2017 年營收與獲利都呈現下滑，昇達科去年第 4 季營收為 3.29 億元，毛利率 32.47%，季減 1.8 個百分點，年減 8.5 個百分點，稅後純益 1958 萬元，季減 40.52%，年減 75%，每股純益 0.38 元。去年昇達科自結營收 14.83 億元，年減 2.2%，毛利率 38.5%，年增 2.4 個百分點，稅後純益 1.91 億元，年減 13.9%，每股稅後純益為 3.7 元。

昇達科通過認證的衛星產品已進入量產，加上轉投資持股 65.5% 的正通科技開始貢獻營收與獲利；在產業布局上，擅長的毫米波產品也將延伸廣度至車用雷達與衛星通訊 IC 領域，昇達科技預計今年再加碼 3 億元投資擴充兩岸生產線。