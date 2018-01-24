月底前10檔ETF陸續除息 元大台灣50 ETF每年都能完全填息

今 (24) 日起至月底將有包括 FH 彭博高收益債 (00710B-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 等 10 檔 ETF 陸續除息。其中最受矚目的元大台灣 50 預定將配發 2.2 元現金股利，將於 1/29 進行除息，元大投信表示，元大台灣 50ETF 每年除息後都能 100% 完成填息。

10 檔將陸續除息的 ETF，包括：今天除息的 FH 彭博高收益債、FH 彭博新興債、FH 富時不動產，明天除息的國泰 20 年美債、國泰標普低波高息，1/29 除息的元大台灣 50、元大 MSCI 台灣，1/30 除息的富邦美債 1-3 年、富邦美債 7-10 年及富邦美債 20 年等。

其中，除了國泰標普低波高息、元大台灣 50 及元大 MSCI 台灣等 3 檔 ETF 為半年配息外，其他均為季配息。

元大台灣 50 ETF 自 2003 年成立以來，績效表現達 249.45%，過去績效表現毫不遜色於台股基金平均表現，元大投信表示，元大台灣 50 ETF 兼具息收、價差雙重效益，符合投資人退休理財需求，目前台股屢創新高的走勢下，建議投資人不妨透過定期定額方式，中長期投資。

元大投信總經理劉宗聖表示，元大台灣 50 ETF 每年除息後都能完成填息，以全球金融市場波動加劇，而全球 ETF 成長趨勢不變下，預期元大台灣 50ETF 將吸引更多投資人加入，成為中長期退休規劃的最佳工具之一。

元大投信執行副總經理黃昭棠表示，今年全球景氣看來偏向正面樂觀，預期第一季多頭行情仍將延續，然而在國內外股市頻創新高之際，也增加投資人的操作難度。

黃昭棠表示，從去年以來，台股雖然持續創下新高，但是台股中具有配息率較高的 ETF，反而成為市場投資人關注的焦點，如根據投信投顧公會資料統計，元大台灣高股息去年底規模突破 100 億元、元大台灣高息低波規模也突破 60 億元。

黃昭棠指出，以過去元大台灣 50ETF、元大台灣高股息 ETF 歷史資料來看，每年除息後皆能完成填息，且配發利息不來自於本金，建議投資人若是偏好殖利率較高的 ETF，可考慮高股息或高息低波；而若是希望兼具價差與息收效益，則可考慮布局元大台灣 50ETF，惟目前股市行情處於高檔區，建議以定期定額中長期投資方式較佳。