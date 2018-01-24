恆指早段反覆 失守32900點

港股今早走勢較為反覆，大市低開後曾上衝至32980點，其後又再次回軟。恆生指數最新報32851點，跌79點；國企指數最新報13516點，升26點。

股王騰訊控股(00700-HK)最新報469.6元，跌1%，其他科技股方面，易鑫集團(02858-HK)最新報6.6元，跌1.5%，IGG(00799-HK)最新報8.95元，升0.1%，眾安在線(06060-HK)最新報72.45元，跌1%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(023181-HK)H股最新報94.55元，跌1.9%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報26.85元，升1.5%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報41.9元，升0.1%。

內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.73元，跌0.5%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7.32元，跌0.1%，民生銀行(600016-CN)(01988-HK)H股最新報8.84元，升0.6%，招商銀行(600036-CN)(03968-HK)H股最新報39.45元，升2.3%。

汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報25.5元，跌2.5%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.51元，跌0.5%，東風集團(00489-HK)最新報9.66元，跌2.5%。

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