【大昌投顧】盤前分析－製造業生產指數連20個月正成長



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，早盤一度創高表現，隨後波動加劇，午盤皆在平盤附近游走，尾盤拉升維持紅盤，終場以上漲 21.65 點作收。短線上月、季線趨勢翻揚向上，目前延著 5 日線上揚，因此未跌破前，可望再創新高表現，後勢量價若維持未失控的話，依舊多方思考，籌碼面外資連六買，持續觀察外資動向。

2. 櫃買指數相較加權指數弱勢，創高拉回，目前價跌量平，持續觀察量價關係較佳，不過在月、季線走揚情怳下，仍是多頭格局未變，中小型個股仍有機會表現。

3. 金融指數震盪走跌，並未先前強勢表現，不過仍是多方格局，後勢可持續追蹤。電子指數權值股帶動下，重返主流，依舊創高表現，而強勢族群有設備廠、藍寶石基板、MOSFET、記憶體等。傳產類股則由生技、觀光、營建等表現較佳。

4. 經濟部統計處於 1/23 公佈去年 12 月及全年工業生產指數及製造業生產指數，皆為歷年新高，製造業生產指數更是連 20 個月正成長，展望今年，第一季製造業有望持續維持正成長。

5. 經濟部於 1/23 公布最新統計數據，2017 年我國零售業營業額達到全年 4 兆 1,451 億元，創下歷年同期新高，整體而言，看好今年可望持續成長。

