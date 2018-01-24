舒潔面紙、靠得住衛生棉母公司裁5500名員工、關10間廠

好奇尿布 Huggies、舒潔面紙 Kleenex、靠得住 Kotex 衛生棉的母公司金伯利克拉克 Kimberly-Clark (KMB-US) 因市場競爭激烈將展開 5 年的減支計劃，關閉 10 間工廠及裁 5500 名員工。

KMB 股價週二 (23 日) 上漲 0.77% 來到 117.84 美元。

Kimberly-Clark 股價日線走勢圖

據了解，KMB 這次的重組將帶來至少 5 億美元至 15 億美元的費用減支，優化供應量及固定成本。目前 KMB 在全球 56 個國家營運，員工量為 43000 人，裁員數將佔公司的 12% 至 13% 員工數。

KMB 的 2017 年營收成長至 183 億美元，營業利潤也成長了 22% 至 6.17 億美元。第 4 及 EPS 為 1.75 美元，較一年前 YoY 的 1.4 美元高出許多，也比分析師預估的 1.57 美元高。

KMB 由於與 P&G (PG-US) 旗下的幫寶適 Pampers 尿布的競爭激烈，加上美國少子化更加嚴重，使尿布及面紙營收下滑，再加上促銷頻繁，KMB 整體銷售價其實是下滑了 4%。

KMB 執行長 Thomas Falk 認為短期內市場對 KMB 是處於較不利的狀況。亞馬遜近期也推出了自己的尿布品牌，讓原本毛利不錯的事業群陷入苦戰。

KMB YoY 營收率 / 圖：彭博

此外，Falk 提道紙漿的成本迅速提高，也抬高了產品的成本。P&G 也提道，近期降價的吉列 Gillette 刮鬍刀也侵蝕了營收。